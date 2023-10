France 3 et France Bleu se rassemblent sous une "marque unique" appelée "Ici"

La chaîne de télévision France 3 et les radios régionales France Bleu vont se rassembler sous une "marque unique" dénommée "Ici", ont annoncé à Ouest-France Delphine Ernotte et Sibyle Veil, respectivement présidentes de France Télévisions et Radio France.

"Nous officialisons l'union de nos deux réseaux, France 3 et France Bleu, au service d'une offre éditoriale encore plus proche des auditeurs, des téléspectateurs et des internautes. Nous lançons un nouveau média global de la proximité", a déclaré Mme Ernotte ce mardi 17 octobre.

"On démarre une nouvelle étape capitale avec Ici pour tirer le maximum de nos complémentarités" et, "progressivement, nos marques s'effaceront derrière une marque unique", confirme Mme Veil.

Les équipes de France 3 (3.100 salariés) et de France Bleu (1.500 salariés), "région par région", doivent dès à présent "réfléchir à une ligne éditoriale commune". L'idée, c'est de trouver un "plan stratégique en lien avec la trajectoire financière donnée par le gouvernement", en vue d'une "feuille de route commune" début 2024. Comme le rapporte l'AFP, outre le budget fixe de l'audiovisuel public, le projet de budget de l'État pour 2024 prévoit une "enveloppe complémentaire" de 200 millions d'euros sur trois ans (dont 69 millions pour 2024), pour financer des "projets de transformation".

Depuis septembre, les éditions nationales "12/13" et "19/20" de France 3 ont déjà été remplacées par 24 éditions régionales désignées sous le nom générique "Ici". Paradoxalement, ces derniers incluront quand même des sujets sur l'actualité nationale, voire internationale.