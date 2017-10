Fusillade de Las Vegas: C8 ne diffusera pas la série "Shooter" ce mardi soir (vidéo)

Par respect et en hommage aux victimes et aux familles touchées par la terrible fusillade qui a fait plus d'un demi-millier de victimes (au moins 59 morts et plus de 500 blessés, à ce stade ce mardi) survenue dimanche 1er octobre, lors d'un concert sur le Strip de Las Vegas aux Etats-Unis, C8 a décidé de reporter au mardi 10 octobre les trois épisodes inédits de la série américaine Shooter, qui devaient être diffusés ce mardi 3 au soir.

La première saison de cette série, où Ryan Philippe incarne un tireur d'élite, a débuté la semaine dernière sur la chaîne de la TNT. Plus de 400.000 téléspectateurs avaient assisté la première soirée de diffusion mais devront donc attendre encore une semaine pour la suite.

C8 a pris l'option de prolonger Touche Pas à Mon Poste, qui rend habituellement l'antenne à 21h, jusqu'à 21h45. Il y aura ensuite une rediffusion de La grande soirée des parodies.

La série Shooter est tirée du film thriller du même nom, adapté au petit écran. Le titre en dit suffisamment pour expliquer le choix de C8. Cette production a un ADN très américain. Action, armes à feu, explosions, acteurs au physique avantageux… tout y est pour rencontrer le succès. Les fans peuvent y suivre les aventures de Bob Lee Swagger, ancien tireur d'élite de la marine américaine, obligé de reprendre du service pour sauver le président des Etats-Unis puis finalement accusé du crime et forcé de fuir.

A noter que si la France n'a eu accès qu'au début de la première saison, sur C8 et la chaîne 13E Rue, une deuxième saison est déjà en cours de diffusion aux Etats-Unis.