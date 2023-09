GP Explorer 2 : 24 vidéastes en F4 et 60 000 spectateurs au Mans

DÉPÊCHE — Ce samedi 9 septembre se tient la deuxième édition du GP Explorer, organisé par le célèbre Youtubeur Squeezie et son équipe. Pour l'occasion, 24 vidéastes populaires composent douze écuries, se changent en pilotes de F4 et investissent le circuit Bugatti du Mans, devant quelque 60.000 spectateurs.

L'événement avait fait parler de lui l'année dernière. Devant 40.000 personnes dans les tribunes et plus d'un million de viewers sur Twitch, c'est Sylvain de l'écurie Vilebrequin qui avait remporté la première édition. Ce soir, il remet son titre en jeu, face à de nouveaux adversaires.

Comme l'année dernière, les 24 compétiteurs s'entraînent depuis le mois de mars. Certains sont déjà des habitués du sport, d'autres font leurs premiers pas en circuit, d'autres encore ont carrément passé le permis de conduire spécialement pour participer. Ils piloteront tous une Formule 4 de 180 chevaux, propulsée par un moteur Renault. Un véhicule qui sert habituellement à la formation des pilotes professionnels.

Voici la répartition des écuries :

Écurie M8 Gentle Mates : Squeezie & Gotaga.

Écurie Rhinoshield : Seb & Maghla.

Écurie Overwatch 2 : Kaatsup & LeBouseuh.

Écurie World of Tanks : Étienne & Amixem.

Écurie Alpine 1 : Djilsi & Théodort, coachés par Pierre Gasly.

Écurie LeMouv : Maxime Biaggi & Ana on air.

Écurie Crunchyroll : Billy & Kekra.

Écurie Cupra : Baghera Jones & Horty.

Écurie Subway : Mister V & Théo juice.

Écurie Alpine 2 : Depielo & Manon Lanza, coachés par Esteban Ocon.

Écurie NordVPN : Sylvain (champion en titre) & Pierre de la chaîne Vilebrequin.

Écurie Samsung : SCH et Soso Maness, invités surprise de cette deuxième édition.

Squeezie avait annoncé l'événement le 4 mai dernier sur Twitch, et les 60.000 places ont été vendues en quelques heures à peine. Depuis 8h ce matin, les spectateurs naviguent entre les tribunes et le village de stands mis en place pour l'occasion. Les essais libres ont eu lieu de 9h à 11h et les qualifications de 14h à 15h30.

La course, quant à elle, démarre à 18h30 et se fera en 15 tours de circuit. Après quoi les résultats seront annoncés, et un concert clôturera l'événement de 21h30 à 23h30. Tout est retransmis, commenté et animé en direct sur la chaîne Twitch de Squeezie, qui compte 650 000 viewers à 17h40.