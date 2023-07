Grand retour de la "Pixel War" sur Reddit

DÉPÊCHE — Ce jeudi 20 juillet, Reddit lance une nouvelle édition de la "Pixel War". Une fresque numérique couverte de pixels par des millions d'internautes, qui peut prendre une tournure à la fois artistique et géopolitique ! C'est en tout cas ce qui s'était passé en avril 2022, quand les Français s'étaient largement imposés face aux Espagnols, entre autres adversaires.

L'histoire commence en 2005, lorsqu'un jeune Anglais du nom d'Alex Tew cherche de l'argent pour financer ses études. Il a alors l'idée farfelue de créer une page Internet blanche, sur laquelle un million de pixels seront à vendre pour un dollar chacun. Cette page s'appelle "The million dollar homepage".

Les origines

Achetez 10 000 pixels, et vous pourrez écrire ou représenter ce que vous voulez sur cette zone. Parce que tous les autres visiteurs de cette page le verront, l'idée devient un coup de génie marketing : tout le monde veut acheter des pixels pour avoir sa place. Un million de dollars plus tard, la page est pleine et ne bouge plus.

La même année, le forum Reddit apparaît avec un concept novateur lui aussi : laisser tout le monde écrire ce qu'il veut. Pas de thème imposé, très peu de modération, liberté totale.

Douze ans plus tard, en 2017, Reddit crée une page qu'il appelle "r/place". Un million de pixels blancs (gratuits cette fois), que tout le monde pourra colorier. Le concept ressemble à s'y méprendre à celui d'Alex Tew, à la différence près que cette fois-ci, la page se rafraîchira régulièrement. Posez un pixel de la couleur que vous voulez, où vous voulez, et attendez cinq minutes pour pouvoir le refaire. C'est ridiculement simple, mais c'est l'aspect communautaire qui va rendre le "jeu" intéressant.

"Le Général" Kameto

En avril 2022, Reddit a lancé une édition de "r/place" qui a fait un malheur. Pendant 48h, des millions d'internautes se sont affrontés à coups de pixels. Pas question de jouer dans son coin, il fallait créer quelque chose de beau et d'impressionnant pour rayonner à travers le monde. Aussi, des steamers avec d'importantes communautés ont pris les choses en main. Parmi eux, c'est Kameto que les Français appelaient "Le Général". Rien n'était laissé au hasard.

Organisés sur des forums Discord, aidés par des modèles téléchargeables et guidés par leur streamer favori, les Français ont dessiné Zinedine Zidane, la Tour Eiffel ou encore le drapeau tricolore... Avant de se faire colorier par les Allemands, ou les Espagnols. Et rebelote. 48h plus tard, Reddit a coupé le chrono et la page s'est figée. Il fallait être les derniers, et ce sont les Français qui se sont illustrés.

Épisode 2

Une nouvelle édition de la "Pixel War" s'est lancée aujourd'hui autour de 15h, et a d'ores et déjà déchainé les internautes. Sur Twitter, Thomas Pesquet (qui avait été dessiné pendant la première édition) invite à "mettre une femme à l'honneur". Pour l'instant, les Français s'échauffent en mobilisant la partie gauche de la toile pour colorier le drapeau, comme en avril 2022.

On ne sait pas encore si Squeezie, Inoxtag ou Kameto, pour ne citer qu'eux, prendront les commandes de ce deuxième épisode de la "Pixel War". Sans ça, difficile de croire que cette édition connaîtra le même succès que l'année dernière. En tout cas, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice !