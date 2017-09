Julie Ricci escort girl? La jeune femme répond à Jeremstar après ses révélations sur la prostitution dans la téléréalité (vidéo)

Tremblement de terre dans la téléréalité! Jeremstar a levé le voile dimanche 24 dans les Terriens du Dimanche sur ce qu'il dit être le plus grand scandale de la téléréalité: la prostitution. Le blogueur people, célèbre pour ses interviews sans langue de bois dans sa baignoire, a interrogé une jeune femme qui a déjà fait plusieurs émissions, mais qui a souhaité garder l'anonymat.

Blonde, à forte poitrine, elle a suscité la curiosité des internautes qui ont cherché à tout prix à savoir qui c'était. Mais Jeremstar a bien tenu sa langue pour une fois. La jeune femme a donc confirmé que les prostituées et les escort girls étaient monnaie courante dans ce milieu. Expliquant qu'une candidate sur dix s'adonnait à ces pratiques sexuelles. Et même que certaines étaient déjà dans la prostitution avant et qu'elles participaient à ce genre d'émissions pour "se vendre plus cher" ensuite.

Des noms ont été donnés… mais un "bip" sonore les a "anonymisés". Sauf que Jeremstar en a confirmé un sur Twitter (avant de supprimer le message): celui de Julie Ricci.

La brune incendiaire, connue depuis Secret Story 4 (la saison remportée par Benoît Dubois), puis passée par les Anges de la téléréalité et Friends Trip, n'a évidemment pas tardé à réagir au scandale naissant. Elle a notamment promis à Jeremstar, qu'elle qualifie de "petite personne" dans une longue vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, de l'attaquer en diffamation s'il continuait.

"Non, je ne suis pas une escort, je n’ai pas été une escort non plus", a-t-elle expliqué à ses fans, assurant aussi que si le blogueur lui en voulait autant c'est parce qu'elle a "refusé il y a très longtemps de faire son bain". "Et c’est marrant, à partir de là, il s’est vexé, il n’a pas apprécié. Et de là, il y a eu des ragots: +Julie, c’est une escort, une pupute, une fifille de joie+. C’est infondé", a-t-elle poursuivi. "Il y a des propos qu'on peut tenir et d'autres pas".

Jeremstar n'a pour l'heure pas répondu directement à Julie Ricci. Il s'est contenté de retweeter des messages de ses abonnés qui allaient dans son sens.