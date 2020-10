Karim Duval et le covidisme : un sketch éloquent et hilarant à regarder d'urgence (vidéo)

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 est un sujet inépuisable de chroniques et de sketches pour les humoristes. Après La Bajou il y a quelques jours, c’est Karim Duval qui fait un carton sur Youtube. Sa vidéo baptisée "Le covidisme" a été vue et partagée des dizaines de milliers de fois en trois jours et interroge sur notre société. A regarder d'urgence !



Dans son nouveau sketch, l'ex -cadre bankable reconverti dans l'humour, propose quatre minutes d’un texte léché et percutant. Il dépeint une société troublée par des polémiques qui prennent des parfois des tournures de débats théologiques : chacun tente de se forger ses convictions, en son âme et conscience, au fil des infos égrenées dans les médias, et choisit de se conformer, ou non, aux conseils et directives des autorités.



Karim Duval campe donc Etienne Samarithin, un « covidiste modéré », converti après une période de sceptissisme : « Mais attention, je ne suis pas intolérant. J’ai un ami qui éternue. Il faut savoir rester ouvert sinon c’est la porte ouverte à des extrémismes de tous bords… »



Et de conter ses déjeuners familiaux entre un beau-père « covidiste radical » et une belle-mère issue d’une « famille de mécréants » partisane de la théorie du complot, qui embrasse sa fille « en mode no future ».



« Le covidisme invite à une réflexion sur soi et sur le monde d’après. Enfin d’à peu près car tout ceci n’est pas très clair. Hier encore, l’Archevêque de Seine-et-Marne a décrété la circulation alternée en zone écarlate. Les personnes nées un jour pair ont le droit de sortir, les personnes nées un jour impair, on le droit aussi... mais à cloche-pied ».



« Ce qui est beau dans le covidisme, c’est qu’il n’y a pas qu’une seule vérité. Chacun a la sienne. Donc quelque part, la vérité est nulle part. »



Et de conclure : « Vue d’en haut, on est pas très synchro. Ça fait plus colonie de cloportes que vol d’hirondelles. Les fourmis, les gnous, les sardines arrivent à avancer dans la même direction. Pas nous. Mais je reste optimiste, j’ai foi en l’homme. J’ai foi en l’idée que l’être humain trouvera sa place un jour dans ce monde, que nous parviendrons à atteindre le niveau intellectuel de la sardine. »

A regarder d’urgence quelle que soient vos convictions religieuses…





