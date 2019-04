"Les 12 coups de midi": légère baisse d'audience, un "effet Quesada"?

L’émission est un des piliers de la grille des programmes de TF1 qu’elle occupe depuis 2010. Elle est aujourd’hui, malgré elle, au cœur du scandale Quesada, du nom de ce candidat des 12 coups de midi qui a engrangé des gains record et est aujourd’hui incarcéré dans une affaire de pédopornographie (il reste présumé innocent).

L’affaire a-t-elle eu un effet sur les audiences du programme? Difficile de l’affirmer avec certitude même si une légère baisse peut être notée depuis le début du scandale. Les faits ont été dévoilés dans la presse le mercredi 27 mars, alors que l’émission restait sur une semaine (du jeudi 21 au mercredi 27) avec une audience moyenne de 36,7% (3,43 millions de téléspectateurs).

Après le scandale, soit entre la semaine du jeudi 28 mars au mercredi 3 avril, cette audience est passée à 36,2% (voir ici) soit une baisse de 0,5 point. Un écart réel, mais sans parler de catastrophe et qui rend difficile l’affirmation d’un "effet Quesada" sur les audiences. Fait notable cependant, l’audience féminine, elle, a été de 25,7% soit une baisse de deux points par rapport à l’audience moyenne des femmes la semaine précédente.

Le jeudi 4 avril, Jean-Luc Reichmann a même publié un message sur Instagram pour annoncer que l’émission avait atteint un pic d’audience à plus de 45% (à12h46 exactement) agrémenté d’un remerciement aux fans de l’émission.

Christian Quesada a acquis une forte notoriété en remportant plus de 800.000 euros au jeu de mi-journée de TF1, apparaissant sur le plateau pendant six mois. Sa personnalité et son parcours –ancien allocataire du RSA doté d’une culture générale encyclopédique– en avait fait une personnalité incontournable, lui permettant notamment de publier une biographie.

Arrêté puis placé en détention en mars 2018 après le signalement d’une jeune fille mineure qui aurait reçu des propositions sexuelles explicites, Christian Quesada était connu de la justice pour des condamnations dans des affaires de corruption de mineur, d’exhibition et de détention d’images pédopornographiques. Des faits qui n’étaient évidemment pas connu du grand public lors de son succès à la télévision, et dont le niveau de connaissance de la production de l’émission n’est pas encore clairement établi.