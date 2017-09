M Pokora, David Guetta, Cyril Hanouna: découvrez les stars les plus dangereuses d'Internet

En inscrivant le nom de certaines personnalités dans la barre de recherches Google, il est possible d'être redirigé vers une page contenant un virus: telle est la conclusion d'une enquête menée par McAfee, le spécialiste de la cybersécurité. Selon ses résultats, obtenus en fonction du nombre de liens et de sites malveillants qui apparaissent suite à la recherche, c'est le DJ David Guetta qui est la "star la plus dangereuse de l'année" en France. Suivent Maître Gims, Black M, Soprano, Zaz, Nabilla, Cyril Hanouna, Vanessa Paradis, Antoine Griezmann mais aussi M Pokora.

Au niveau international, c'est encore une fois les chanteurs et DJs qui se placent en tête du classement. Ainsi, c'est Avril Lavigne qui prend la première place de ce top 10 suivie de Bruno Mars, Carly Rae Jepsen, Zayn Malik, Céline Dion, Calvin Harris, Justin Bieber, P. Diddy, Katy Perry mais aussi Beyoncé.

"Dans le monde numérique d'aujourd'hui, nous voulons les derniers albums, vidéos, films et plus, immédiatement disponibles sur nos appareils", a déclaré Gary Davis de chez McAfee. Et d'ajouter: "Les consommateurs privilégient souvent leur commodité par rapport à la sécurité en s'engageant dans des comportements à risque, comme en cliquant sur des liens suspects qui promettent le contenu le plus récent des célébrités. Il est impératif qu'ils ralentissent et tiennent compte des risques associés à la recherche de contenu téléchargeable".

Alors pour éviter de se faire contaminer et faire une recherche en toute sécurité, le spécialiste de la cybersécurité a donné aux internautes quelques précautions à prendre. Dans un premier temps, il recommande à ceux qui souhaitent par exemple écouter un extrait d'un album à venir d'attendre la sortie officielle. Mieux vaut ainsi patienter quelques semaines de plus plutôt que de visiter un site Internet qui pourrait contenir des logiciels malveillants.

Repérer la fiabilité du site est donc très important. Et pour s'en assurer, il est nécessaire de vérifier si un cadenas fermé figure dans la barre de navigation de la page où se fait le téléchargement. Il est également fortement recommandé d'acheter une protection anti-virus, laquelle identifie les sites suspects et avertit l'utilisateur avant qu'il ne clique.