"Mad Mag" NRJ12: Ayem Nour tacle Enora Malagré, qu'elle trouve "tellement hypocrite" (vidéo)

Un règlement de comptes. Un de plus. Jeudi 5 au soir, Ayem Nour a profité de la chronique "bluff/pas bluff" d'Aymeric Bonnery pour dire tout le mal qu'elle pensait d'Enora Malagré. L'actuelle présentatrice du Mad Mag sur NRJ12 et l'ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste ne sont pas les meilleures copines du monde. Et le dernier tacle d'Ayem n'a fait que confirmer tout le ressentiment qu'elle avait (et a toujours semble-t-il) à son égard.

Aymeric Bonnery a évoqué la récente rumeur lancée dans Quotidien sur TMC, et selon laquelle Enora Malagré aurait été contactée par M6 pour participer à la prochaine saison de The Island. Une saison spéciale qui devrait être bientôt tournée au Panama, et dans laquelle il n'y aurait que des célébrités et des personnalités du monde de la télévision. Pour Ayem Nour, pas de doute: "Pas bluff", s'est-elle rapidement exclamée. Détaillant ensuite son propos avec des mots assez sévères envers la blonde incendiaire.

"Elle est tellement hypocrite que ça ne m'étonnerait pas. (…) Dans TPMP, elle avait tendance à critiquer sans cesse les gens qui font de la téléréalité. Au final, elle se retrouve à faire la même chose qu'eux (placements de produits et émissions, NDLR). Je trouve son attitude hypocrite et déplacée. Donc, ça ne m’étonnerait pas qu’on la retrouve dans Friends Trip ou dans Les Anges. Ça ne me choquerait pas", a-t-elle ainsi déclarée.

Pour l'heure, la principale concernée n'a pas réagi. Et elle ne le fera peut-être pas publiquement car Ayem a des arguments contre elle. Au printemps dernier, Enora avait insulté l'animatrice du Mad Mag de "michto" (une femme qui se fait entretenir par un homme riche). Ce qui s'était réglé devant la justice. Elle ne veut sans doute pas faire deux fois la même erreur.