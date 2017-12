"Maison à vendre": Stéphane Plaza arnaqué par une famille? La production répond

Regardée par des milliers de téléspectateurs, l'émission Maison à vendre a pour but d'aider les familles en détresse à vendre leur bien immobilier en leur apportant diverses astuces. Dans le dernier numéro, diffusé mercredi 27 au soir sur M6, Stéphane Plaza est parti à la rescousse de Sonia et Sofiane, deux jeunes personnes qui habitent dans la maison de leurs parents à l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne).

Mais sur place, l'agent immobilier le plus connu de France s'est retrouvé face à un cas bien particulier. En effet, il a appris que la maison n'était pas encore en vente et s'est aperçu qu'aucun des deux ne connaissait sa superficie ni son prix. Après rénovation, l'animateur a également été surpris d'apprendre que la famille souhaitait vendre la maison pour 400.000 euros alors que les estimations réalisées par les agences avaient placé le curseur entre 280.000 et 310.000 euros.

Rapidement, devant leur comportement, nombreux sont les internautes qui ont pensé qu'ils avaient profité de l'émission pour refaire, tout simplement, la décoration de leur bien immobilier. "Ok donc moi aussi je vais faire refaire mon appart par Plaza et une fois que tout est refait de A à Z, je fixe le prix à une brique. Donc invendable. C'est vraiment une prime à la malhonnêteté cet épisode", a par exemple twitté l'un d'eux.

Interrogée par Télé-Loisirs, la production a tenu à répondre à ce début de polémique en mettant les choses au clair. "D'habitude, on choisit des maisons qui sont en vente depuis au moins six mois en général. Là, c'était un cas particulier. Stéphane Plaza était au courant que cette maison n'était pas encore en vente. On avait pris cette décision de montrer aux gens tout le processus de vente: les diagnostics énergétiques, les estimations des agences, etc.", a-t-elle déclaré.

Et d'ajouter: "Stéphane Plaza n'a pas du tout été arnaqué. Ils ne sont pas mal intentionnés. Leur enjeu est réel, défend la production, les parents sont vraiment partis en Tunisie et veulent vraiment vendre ! Il n'y aucun doute là-dessus".