Matt Pokora met en vente sa maison et fait appel à Stéphane Plaza

La tournée de Matt Pokora est terminée, l'occasion pour lui d'entamer le break qu'il avait évoqué quelques semaines plus tôt. Dans son dernier ouvrage qui a accompagné la sortie de l'album My Way Tour Live, le chanteur a expliqué qu'il comptait mettre sa carrière entre parenthèses en 2018 pour prendre du repos et se consacrer à d'autres projets. Et à en croire les révélations du magazine Closer, dans son nouveau numéro paru vendredi 22, le chanteur aurait également l'intention de déménager.

En effet, il aurait décidé de mettre en vente sa maison de Suresnes, en banlieue parisienne. Et pour y parvenir, il aurait fait appel aux services de Stéphane Plaza. L'agent immobilier le plus connu de France aurait donc pour mission de vendre sa demeure de 171 mètres carrés dans l'une de ses nombreuses agences immobilières.

Vendue au prix de 1,3 million d'euros, elle est composée de deux chambres, un dressing, une salle de bain avec douche au rez-de-chaussée, et "un vaste salon lumineux donnant de plain-pied avec une cuisine américaine aménagée et équipée, une salle de sport, une chambre une buanderie" au rez-de-jardin. Selon l'annonce publiée sur le site de l'agent immobilier, c'est le "calme" que le vendeur aime plus que tout. Le conseiller, lui, s'est enthousiasmé pour "la terrasse baignée de soleil".

Matt Pokora aurait-il envie de quitter la vie parisienne pour se rapprocher de Christina Milian, sa chérie qui vit à Los Angeles (Etats-Unis) avec sa fille? Pour l'instant, rien n'a été confirmé. Mais une chose est sûre, c'est que les deux tourtereaux semblent vivre le parfait amour. Elle est d'ailleurs récemment venue voir son amoureux en France pour les NRJ Music Awards.