Matt Pokora sur le point d'emménager avec sa chérie Christina Milian

Elle le contrôle et rythme ses pas jusqu'à Los Angeles. A en croire le magazine people Public, sorti dans les kiosques ce vendredi 29, Christina Milian et Matt Pokora auraient (déjà) décidé d'emménager ensemble aux Etats-Unis.

Le beau gosse, qui a rejoint sa belle sur ses terres pendant une dizaine de jours (et qui est désormais rentré pour coacher ses talents en vue de la finale de The Voice Kids samedi 30), et sa chérie auraient en effet été aperçus en train de visiter de luxueuses maisons sur les hauteurs de Studio City (un quartier de Los Angeles situé dans la vallée de San Fernando). Des biens immobiliers qui vaudraient au bas mot 3,5 millions de dollars (près de 3 millions d'euros).

Tout va donc très vite entre les deux "jumeaux d'anniversaire". Les deux tourtereaux, qui ont été "paparazzés" en train de s'embrasser langoureusement à Saint-Tropez cet été, se surnomment comme cela parce qu'ils sont tous les deux nés le 26 septembre (lui en 1985 et elle en 1981). C'est d'ailleurs pour le célébrer ensemble, et faire se rencontrer leurs amis, que Matt Pokora s'était envolé pour Los Angeles le week-end dernier.

Ils sont apparus ensemble et complices sur leurs réseaux sociaux respectifs. Pour prouver son amour à son nouveau petit ami, et peut-être l'inciter à venir habiter avec elle, Christina Milian aurait même présenté sa petite fille à Matt Pokora.

Cette enfant s'appelle Violet. Elle a 7 ans et est née du premier mariage de sa mère avec le rappeur The-Dream, Terius Youngdell Nash de son vrai nom.