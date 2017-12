"Mariés au premiers regard": les couples sont-ils toujours ensemble depuis la fin du tournage?

Les unions liées par la science ont-elles abouti sur des histoires d'amour durables? C'est ce que cherchent à savoir de nombreux téléspectateurs qui ont suivi, pendant plusieurs semaines, l'évolution des couples formés par Mariés au premier regard. Attendu par des milliers de personnes, le bilan de l'émission a été diffusé lundi 11 au soir sur M6 et à la grande surprise de certains, quatre couples sur cinq ont tenu le coup jusqu'au bout de l'expérience.

Malgré les hauts et les bas qu'ils ont traversés pendant toute la durée du programme, ils ont décidé de rester mariés et d'apprendre à se connaître d'avantage. Mais plusieurs mois après la fin du tournage, nombreux sont les fans qui souhaitent savoir s'ils sont restés ensemble.

>Charlène et Florian

Entre eux, ça a été le coup de foudre et leur amour n'a pas été éphémère. Mariés lors du premier numéro de l'émission, Charlène et Florian (76% de compatibilité) sont toujours ensemble et ont même concrétisé l'un de leurs nombreux projets. "On a trouvé une petite maison. Il y a eu des petits couacs du quotidien mais c'est ce qui rend notre histoire encore plus belle et normale. (...) Nous avons plus ou moins les mêmes goûts, cela a été facile de se mettre d'accord", a déclaré la jeune mariée lors d'une interview accordée à Télé Loisirs.

>Florian et Emmanuelle

Ils sont nombreux à ne pas avoir cru en l'avenir de Florian et Emmanuelle (83% de compatibilité). Pourtant, comme ils l'ont expliqué dans une vidéo publiée lundi 11 au soir sur les réseaux sociaux, les deux tourtereaux sont toujours ensemble à l'heure actuelle. "Bon ben voilà, Mariés au premier regard c’est terminé, avec une grande nostalgie. Et on l'a regardé tous les deux… mais pourquoi on l'a regardé tous les deux?", a commencé par dire le jeune directeur d'hôtel laissant ensuite la parole à son épouse. "Parce qu'évidemment, on est ensemble", a-t-elle conclu. Ils ont ensuite échangé un langoureux baiser.

>Caroline et Raphaël

Lors du bilan de l'émission, Caroline et Raphaël (73% de compatibilité) ont décidé de rester mariés même s'ils ne semblaient pas vraiment savoir s'ils étaient un couple ou plutôt de bons amis. Mais selon les informations rapportées par Télé Loisirs, les deux participants n'auraient pas continué leur chemin ensemble.

>Vicky et Laurent

De leurs côtés, Vicky et Laurent (82% de compatibilité) ne seraient pas parvenus à surmonter leurs petits différents. Pour rappel, leur complicité s'était détériorée lors de leur voyage de noces mais les deux ex-tourtereaux avaient souhaité se laisser une seconde chance en restant mariés et en essayant de repartir sur de bonnes bases. Mais visiblement, leurs efforts n'ont pas suffi à raviver la flamme. "Refuser d'aimer par peur de souffrir c'est comme refuser de vivre par peur de mourir. La crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même", a-t-elle écrit lundi matin sur son compte Facebook.