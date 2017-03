Mélanie, une jeune femme trisomique présentera la météo sur France 2 et BFMTV

En quelques jours Mélanie, une jeune fille trisomique âgée de 21 ans, a eu la chance de se rapprocher de son rêve: présenter la météo.

Avec le soutien de l'Unapei, une fédération d'associations qui lutte pour la défense des intérêts de personnes handicapées mentales, la jeune femme a créé une page Facebook pour que les internautes l'aident à réaliser son rêve.

En effet si sa page atteignait les 100.000 likes sur le réseaux social, elle demanderait à des chaînes de télévisions de bien vouloir la laisser présenter la météo.

Créée lundi 27 février, sa page était suivie par plus de 120.000 personnes deux jours plus tard. Et ce jeudi 2, la jeune fille était invitée dans l'émission de Thomas Sotto sur Europe 1 pour parler de son défi. Cyril Hanouna a aussi évoqué l'histoire de Mélanie dans Touche pas à mon poste.

L'engouement autour de la jeune fille a été tel que France 2 et BFMTV l'ont invitée à présenter la météo le 27 mars prochain.

Le but de ce défi est aussi de médiatiser les personnes en situation de handicap qui sont "invisibles" selon L'Unapei. "Nous venons de prouvers qu'une personne porteuse d'un handicap peut réaliser son rêve dans notre société. On peut dire que des Français sont prêts à dire +oui, on aimerait que des personnes avec un handicap soient dans notre vie quotidienne.+ C'est un message fort qui vient d'être envoyé" ,s'est réjoui le président de l'Unapei, Luc Gateau.

Laura Hayoun, une jeune fille trisomique de 19 ans à l'époque, avait co-présenté le journal sur BFMTV en 2013 lors d'une campagne de sensibilisation à la trisomie 21.

(Voir ci-dessous la vidéo de présentation du défi de Mélanie)