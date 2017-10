Pour la première fois depuis l'annonce de sa grossesse Kate Middleton fait une apparition (photos)

C'est l'événement au delà de la Manche: Kate Middleton a fait sa première apparition publique depuis l'annonce de sa grossesse mardi 10. Lors d'une soirée organisée à Buckingham Palace en l'honneur de la journée mondiale de la santé mentale, la duchesse de Cambridge a dévoilé son (tout) petit "baby bump".

Accompagnée de son mari le prince William mais aussi du prince Harry, elle est allée à la rencontre des donateurs présents ce soir là. Dans sa robe bleue claire, tous n'avaient d'yeux que pour Kate Middleton et malgré elle, sa présence a quelque peu éclipsé la cause qui lui est chère pour la quelle était organisée la soirée.

Une publication partagée par Kensington Palace (@kensingtonroyal) le 10 Oct. 2017 à 12h08 PDT

Les photos officielles de l'événement ont été publiées sur le compte Instagram du palais de Kesington. Sur les clichés la duchesse apparaissait en pleine forme, ce qui a rassuré les fans. En effet, la maman de George et Charlotte souffre d'hyperémèse gravidique, c'est d'ailleurs pour cela qu'elle n'était pas sortie publiquement depuis le 30 août dernier.

Une publication partagée par Kensington Palace (@kensingtonroyal) le 10 Oct. 2017 à 12h17 PDT

Cette maladie touche parfois les futures mamans et provoque, en plus des nausées habituelles, des vomissements violents qui empêchent les femmes enceintes de boire et de s'alimenter correctement. Avec toute une équipe médicale autour d'elle, Kate Middleton ne risque pas de mettre en danger la vie de son bébé. Mais sa pathologie l'empêche de remplir toutes ses obligations.

C'est d'ailleurs parce qu'elle avait dû annuler une visite officielle auprès d'enfants au centre Hornsey Road à Londres le 4 septembre dernier que le palais de Kesington avait annoncé sa grossesse. Le prince William et Kate Middleton devraient accueillir leur troisième enfant, dont on ignore le sexe, au printemps prochain.