Spliit: partagez vos abonnements Netflix, Spotify, etc. Est-ce légal et sans risque?

Les services numériques par abonnement révolutionnent les usages, et sont de plus en plus nombreux et populaires: Netflix, Spotify, Apple, Playstation Plus, et des centaines d'autres offres. Avec ces nouveaux services, qui permettent de payer mensuellement pour une quantité souvent infinie de services, contenus culturels, ou sportifs, les Français sont conquis, et réservent une part toujours plus importante de leur budget pour multiplier les abonnements, en ligne ou non. Mais au final, la facture peut s'avérer élevée, et la tentation est grande de vouloir partager ces abonnements… Qui n'a jamais demandé son mot de passe Netflix, Spotify, ou Free à un ami? C'est parfois pratique, mais difficile à gérer. C'est ce que propose l'application Spliiit, qui permet de payer de très nombreux abonnements beaucoup moins cher, en partageant les accès avec d'autres utilisateurs. Mais cela est-il risqué? Est-ce bien légal?



Comment hacker la privatisation des contenus



Tout le monde le sait, il suffit de demander son mot de passe Netflix à un ami pour pouvoir profiter de son abonnement sans payer. Mais ces échanges entre amis ne sont pas toujours faciles à gérer. Jonathan Lalinec, co-fondateur de Spliiit, indique dans L'Express que l’idée de créer son application lui est venue lorsque sa compagne se plaignait de ses colocataires, qui profitaient de son compte Netflix sans aucune contrepartie. Il s'est renseigné sur les limites juridiques d'un tel partage d'abonnement, et a découvert que cette n’était pas interdite, en raison de l'impossibilité de mettre en place un contrôle réel de connexions à un même compte.

Il a donc développé l'application Spliiit, qui permet sélectionner des abonnements dans une liste prédéfinie (Netflix, Molotov tv, Ocs, Canal Plus Séries, YouTube Premium, Apple tv+), Musique (Spotify, Deezer, Apple music, Amazon music, YouTube, Tidal), et ensuite de trouver des “co-abonnés” sur une “marketplace”. Le profil de l'utilisateur peut être soit public, soit privé, ce qui permet de ne partager ses comptes qu'avec les personnes de son choix.



Le partage d’un compte Netflix est possible au sein d'un foyer, avec des restrictions pour différents IP



Sur Netflix, la création de différents profils pour un même compte est possible, ce qui encourage souvent les abonnés à créer jusqu'à cinq profils pour un même foyer. Cela permet à la plateforme de continuer à bien cibler ses utilisateurs pour proposer du contenu toujours personnalisé. Mais cela permet aussi de partager son abonnement avec des personnes externes au foyer.

Même si Netflix essaye de limiter cette pratique, avec une limite de 4 personnes sur le même compte, le partage (en différé, et non en simultané ) avec des personnes qui n'habitent pas ensemble est techniquement possible. Les plateformes n'ont pas encore trouvé de solution contre cette perte de revenu liée au partage de comptes entre utilisateurs.

Les règles d'utilisation des plateformes stipulent qu'un utilisateur ne peut pas partager son compte, mais le contrôle est impossible.

Selon les conditions d'utilisation Netflix, il est aussi interdit d'utiliser son compte pour des projections publiques et on ne peut pas archiver, reproduire, distribuer, modifier, afficher, exécuter, publier, concéder, créer des œuvres dérivées, vendre ou utiliser (sauf autorisation expresse mentionnée dans les présentes Conditions d'utilisation) le contenu et les informations du service Netflix (ou obtenus via celui-ci).



Quels sont les risques?



Le partage d'un compte, et donc des détails de connexion, comme le login et le mot de passe est toujours une question délicate. Numerama rappelle deux problèmes qui se posent avec ce type de partage.

Tout d'abord, si vous donnez accès à un mot de passe il faut faire attention à ce qu'il soit différent du mot de passe que vous utilisez pour vos réseaux sociaux ou pour votre compte email par exemple, car cela risquerait de mettre en danger l'accès à ce type de plateformes personnelles, où vos données bancaires et autres peuvent être accessibles.

Autre risque: une fois connecté à Netflix, votre co-utilisateur pourrait changer de mot de passe sans vous prévenir et vous empêcher de vous connecter. Si le malfaiteur a également fait attention à bien changer l'adresse email associée au compte, vous ne vous en rendrez même pas compte!



Mieux vaut “splitter” son compte avec ses connaissances



Pour le partage d’un compte Netflix, faire confiance à des inconnus peut évidemment mal tourner. C'est pour cela que selon Lalinec, le service de Spliiit est pour l'instant dédié en priorité aux familles ou amis, qui partagent entre personnes de confiance. Car, en cas de vol, la plateforme ne peut rien faire.