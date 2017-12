Tex viré des "Z'amours": Anne Roumanoff prend sa défense sur Twitter

Il a été mis à pied puis licencié. Pour avoir fait une blague sur les violences conjugales il y a quelques semaines sur le plateau de C'est que de la télé, Tex a été remercié et ne présentera donc plus l'émission Les Z'amours sur France 2. "France 2 et le service public sont clai­­re­­ment enga­­gés à défendre la cause des femmes et ne pas accep­­ter que des propos insul­­tants et dépla­­cés soient pronon­­cés par ses anima­­teurs", a écrit la chaîne dans un communiqué précisant qu'avec "sa dernière décla­­ra­­tion sur C8, il appa­­raît queTex n’est plus en adéqua­­tion avec les attentes du public et de la chaîne pour ce jeu".

Mais cette éviction a été dénoncée par plusieurs personnes à commencer par Anne Roumanoff. L'humoriste a fait part de son incompréhension jeudi 14 au soir sur Twitter, jugeant cette décision injuste. "Ok la blague de Tex était pourrie, nulle et machiste mais il semble qu’il s’est excusé. Tex n’est pas Bertrand Cantat! Défendre le droit des femmes oui, faire régner le politiquement correct par la terreur, non!", a-t-elle regretté.

Et Anne Roumanoff n'est pas la seule à avoir poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Dans un long message posté le même soir sur Facebook, Jean-Yves Lafesse a lui aussi pris la défense de l'animateur dénonçant le "nouvel ordre moral" et appelant les comiques à se "bouger le cul".

Pour rappel, le présentateur avait choqué de nombreux internautes en faisant une plaisanterie sexiste, jugée de très mauvais goût. "Les gars, vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir? On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois!", s'était-il exclamé le 30 novembre dernier devant Julien Courbet et de nombreux chroniqueurs, provoquant immédiatement une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et poussant même Marlène Schiappa à saisir le CSA.