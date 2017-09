"Un dîner presque parfait": Daniel Ducruet, l'ex-mari de Stéphanie de Monaco, séduit par la danse sexy d'une candidate (vidéo)

La candidate a mis la barre relativement haut, sans doute du côté de l'assiette, mais surtout du côté du show sexy. Tatev, une participante de l'émission Un dîner presque parfait a fait tourner la tête de ses invités (qui sont aussi des candidats, chacun recevant chez lui à tour de rôle pour proposer un repas) et notamment ceux de sexe masculin. La cause? La petite animation qu'elle a proposée avant le repas du lundi 25 consistant en une danse lascive venue d'Arménie, pays d'où la belle de 35 ans est originaire.

Se mouvant avec élégance, Tatev a pu faire admirer son joli port et sa ligne élancée sur ses talons "grande taille". La trentenaire portait également des vêtements pour le moins moulant mettant en valeur ses attributs.

Un candidat en particulier semble avoir eu un "petit coup de chaud": Daniel Ducruet, qui participe cette semaine à l'émission. Celui qui a été le garde du corps de la princesse Stéphanie de Monaco, avant de devenir son époux et le père de ses deux enfants, n'a pas caché que la démonstration lui plaisait. En voyant Tatev danser, il lui demandera l'air goguenard s'"il y a des mouvements pour les hommes", ne cachant pas son envie d'être le cavalier de la belle.

Pour rappel, Daniel Ducruet a alimenté les scandales de la presse "people" dans les années 1990. Marié en 1995 à la princesse, il sera poussé au divorce un an plus tard après avoir vu révélé sa liaison avec Fily Houteman, une strip-teaseuse belge, et la diffusion d'images le montrant avec l'intéressée et un autre couple s'adonnant à des ébats sexuels.

Dans les années 2000 il s'est reconverti en candidat régulier d'émissions de télé-réalité et en gérant de boîtes de nuit.

Pour l'anecdote, Tatev a obtenu pour son "repas" la note de 6,8/10, soit une performance relativement correcte.