Un petit garçon de 2 ans sauve son frère jumeau, prisonnier sous une commode (VIDEO)

Ce petit garçon peut déjà se prévaloir d’un grand courage et d’une bonne dose de sang-froid. Deux frères jumeaux, Bowdy et Brock Shoff, habitant dans l’Utah, âgés de deux ans, s’amusaient dans leur chambre pendant que leurs parents étaient à l’étage supérieur. Essayant de grimper sur une commode blanche aux tiroirs ouverts, ils ont malencontrueusement renversé le meuble qui devait sembler gigantesque pour des bambins de cet âge. Un accident qui aurait pu virer au drame et dont le père de famille a publié la vidéo sur son compte Facebook le 1er janvier.

Si l’un est parvenu à éviter la commode avant qu’elle ne chute lourdement, le petit Brock, lui, qui était rentré à moitié dans un tiroir, n'a pu s'échapper. Le meuble l'a même écrasé assez brutalement.

Le garçonnet a eu le réflexe, en gesticulant de toutes ses forces, de dégager sa tête du poids que le meuble exerçait sur elle. Mais il n'est pas parvenu à s'en soustraire complètement. Visiblement terrifié, il n'a pas réussi à s’extraire du piège.

Son jumeau, s’il semblait dans un premier temps interloqué, n'a pas cédé pas à la panique. Essayant de dégager son frère selon plusieurs angles, il a fini finalement par trouver le bon et, mobilisant toutes ses forces du haut de ses deux ans, est parvenu à libérer le petit Brock.

Ce dernier s'est ensuite relevé, en pleurs, mais visiblement plus choqué que blessé. Les parents ont d’ailleurs expliqué ne s’être aperçus de rien, et ne pas avoir compris immédiatement, en voyant le meuble renversé, ce qui s’était passé.

Il aura fallu qu’ils visionnent les images d’une petite caméra qu’ils avaient placée dans la chambre pour réaliser que Bowdy avait sauvé Brock. Le père, Ricky, a donc décidé de publier le 1er janvier ce moment d’héroïsme fraternel sur sa page Facebook.

(Voir ci-dessous la vidéo du petit Bowdy, 2 ans, sauvant son frère jumeau Brock):