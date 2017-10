"The Voice Kids": Soprano et Amel Bent vont rejoindre Jenifer et Patrick Fiori comme coachs de l'émission

Ils étaient trois, ils seront désormais quatre. Ce sera en effet le nouveau format du télé-crochet musical de TF1 The Voice Kids qui va évoluer, passant de trois coachs à quatre (comme son homologue The Voice) et donc à quatre équipes.

Quelques heures après la dernière émission de la saison samedi 30 qui a vu la victoire de la petite Angelina Nava, neuf ans, TF1 a annoncé la composition de sa prochaine saison dont le tournage va prochainement démarrer.

Un des coachs ne reviendra pas: il s'agit de M. Pokora, qui officiait aussi dans The Voice et qui met donc fin à l'aventure après (seulement) deux saisons. Et ils seront deux pour le remplacer: la chanteuse Amel Bent et le rappeur marseillais Soprano. Le duo viendra prêter main forte –et concurrencer amicalement– les deux autres coachs restants, Patrick Fiori (dont Angelina était la protégée) et Jenifer.

Ce sera un retour aux sources pour Amel Bent qui, comme Jenifer d'ailleurs, a été révélée au grand public en 2004 avec sa participation à la Nouvelle Star (où elle a pourtant été éliminée en demi-finale). Son dernier album Instinct en 2014 après une bonne première semaine a vu ses ventes rapidement chuter bien loin de ses premiers disques postérieurs à sa médiatisation télévisuelle. Elle se faisait depuis (volontairement ou non) discrète sur le devant de la scène.

Soprano, lui, reste sur un succès commercial conséquent avec son dernier album L'Everest en 2016. Il a enchaîné depuis sur une tournée massive et aura un calendrier chargé puisqu'il devra enregistrer les émissions entre deux concerts, son tour de chant ne s'achevant qu'en décembre.

Détail intéressant: les quatre coachs de The Voice Kids partagent tous un point commun: ils sont membres de la tournée des Enfoirés.