Alizée arrête sa carrière musicale, elle se consacre à la danse

Elle quitte le monde de la musique pour se consacrer à celui de la danse. Alors qu'elle vient d'ouvrir avec son mari (Grégoire Lyonnet) une école de danse à Ajaccio (Corse), Alizée vient d'annoncer qu'elle mettait un terme à sa carrière de chanteuse. "Quand j’étais petite et qu’on me demandait ce que je voulais faire, je répondais quelque chose en rapport avec la danse", a-t-elle confié lors d'un entretien accordé à Télé Star. Et d'ajouter: "La page musi­cale est tour­née oui, car je n'ai plus envie de faire d'album".

Pour autant, la chanteuse ne semble pas vouloir tourner définitivement cette page de sa vie. "J'ai quand même 33 ans et je ne vais pas danser très longtemps comme Pietragalla car je n'ai ni son palmarès ni son expérience. En revanche, je pourrai toujours enregistrer des titres, jusqu'à mon dernier souffle", a-t-elle déclaré précisant qu'il s'agissait donc plus d'une parenthèse à sa carrière: "Quand on m'appelle pour faire des trucs, je le fais avec plaisir mais là faire un album, pour le moment, je mets cela de côté. Dix-sept ans que je fais ce métier (…), là je fais une pause".

Pour rappel, la chanteuse de 33 ans a fait ses premiers pas dans la musique dans l'émission Graines de star et s'est fait connaître au début des années 2000 avec la chanson Moi, Lolita, un titre qui a d'ailleurs été repris quelques années plus tard par Julien Doré. Au total, elle aura fait six albums dont certains n'ont malheureusement pas rencontré le succès espéré comme le dernier en date: Blonde. Un petit échec qui pourrait avoir contribué à son envie de changer d'horizon.

C'est en 2013 que ses envies et projets semblent avoir changé lorsqu'elle a participé à la quatrième saison de Danse avec les Stars, une émission qui lui a permis de rencontrer l'homme de sa vie avec qui elle a remporté la finale. Depuis, les deux tourtereaux se sont mariés (en 2016) et souhaitent visiblement continuer leur chemin loin de la télévision.