Après "Pendez les blancs", Nick Conrad créé la polémique et "baise la France" (vidéo)

Nouvelle polémique pour le rappeur Nick Conrad. Celui qui a déjà été condamné pour la teneur de sa chanson Pendez les blancs a dévoilé le clip de Doux Pays vendredi. Et la vidéo a immédiatement suscité l'indignation de nombreux internautes, anonymes ou pas.

Si le nom de la chanson semble plus consensuel le texte ne l'est pas.

"Je baise la France, baise la France / Jusqu’à l’agonie / Je brûle la France", lance dès les premières secondes le rappeur très controversé. "Cet hexagone, j'l'enc*** sa grand-mère", poursuit l'artiste originaire de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis.

Le texte a directement créé l'indignation de nombreux internautes, dont certains responsables politiques.

Parmi eux François-Xavier Bellamy, Nicolas Dupont-Aignan, tous deux candidats aux élections européennes, ou même Bruno Retailleau.

Le premier a estimé que le rappeur était en "récidive" après sa première condamnation. Le président de Debout la France a quant à lui évoqué "un appel au meurtre et à la guerre civile" et en appelé à l'action du gouvernement. Bruneau Retailleau enfin a demandé "à ce qu'il soit poursuivi et condamné lourdement".

Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée contre le rappeur déjà condamné à 5.000 euros avec sursis en mars dernier.