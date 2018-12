"Eternel": la dernière chanson de David Hallyday, une attaque contre Laeticia?

Son nom n'est jamais prononcé. Mais il ne faut pousser très loin pour lire entre les lignes des paroles de la nouvelle chanson de David Hallyday et y voir une attaque en règle contre la dernière épouse de son père, Laeticia.

Le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan a rendu disponible depuis le samedi 1er décembre sur les plateformes de streaming et de téléchargement légal la chanson Eternel. Et le refrain sonne comme un signe de dédain à celle avec qui il s'est lancé dans une longue bataille judiciaire pour l'héritage du rocker mort en décembre 2017.

"Tu peux tout casser, ou tout effacer, pour tuer ceux qui s'aiment faudrait déchirer le ciel. L'amour est éternel" clame-t-il en musique, comme pour rappeler qu'en tant que fils de Johnny, il a –comme sa sœur Laura Smet qui se bat à ses côtés devant les tribunaux– un lien particulier et unique avec la star disparue il y a presque un an jour pour jour.

Très affecté par le sentiment de mise à l'écart qu'il a ressenti lors de l'agonie du rockeur, David Hallyday avait déjà publié une chanson intitulé Ma dernière lettre. Mais ce titre avait plutôt des intonations mélancoliques, pleine de regrets. Mais elle n'avait pas le caractère beaucoup plus "agressif" de ce nouveau morceau.

Principal enjeu de la bataille judiciaire en cours entre les deux premiers enfants de Johnny Hallyday et sa veuve, la demande de gel des royalties de l'œuvre de l'artiste, actuellement gérés par une structure juridique basée en Californie.