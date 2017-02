Grammy Awards: Katy Perry contre Britney Spears, le clash du tapis rouge

La 59ème cérémonie des Grammy Awards se déroulait dimanche 12 à Los Angeles aux Etats-Unis. La chanteuse américaine Katy Perry s'y est illustrée pour sa performance sur son nouveau titre: Chained to the Rhythm. Mais elle a aussi fait parlé d'elle à cause de remarques sur les problèmes psychiatriques rencontrés par la chanteuse Britney Spears au cours de sa carrière.

Alors qu'elle arborait une nouvelle coupe de cheveux bonde platine l'interprète de Chained to the Rythm a répondu à plusieurs interviews sur le tapis rouge. Alors qu'un animateur lui demandait pourquoi elle avait mis tant de temps à sortir un nouvelle album, la chanteuse a répondu "ça s'appelle prendre soin de sa santé mentale. Je n'ai toujours pas rasé ma tête" a expliqué la chanteuse en riant.

Elle a réitéré la moquerie lors d'un autre interview un peu plus tard alors qu'une animatrice la complimentait sur sa nouvelle couleurs de cheveux, la jeune chanteuse de 32 ans a lancé: "Merci! Je pense que c'est la dernière couleur que je pouvais essayer. J'ai tout essayé je crois. Il ne me reste plus qu'à me raser la tête..." avant d'ajouter "mais je garde ça pour le jour où je pèterai les plombs et public...".

Ces réflexions font référence à la descente aux enfers de la chanteuse Britney Spears en 2007. Après maintes frasques, celle-ci s'était rasée la tête en public entre deux cures de désintoxication alors qu'elle se battait pour la garde de ses enfants.

Les fans de Britney Spears ont directement lancé le hashtag #KatyPerryIsOver sur Twitter qui a été très suivi. On a ainsi pu voir les fan de Britney Spears défendre leur idole: "Je viens de perdre tout respect en Katy Perry. En fait le peu de respect que j'avais pour elle".

Outre les fans de l'interprète de Toxic, de nombreuses personnes ont trouvé cette moquerie malvenue: si la chanteuse Katy Perry n'a pas sorti d'album pendant une longue période c'est parce que qu'elle avait elle aussi des problèmes mentaux liés à une dépression.

Les deux stars elles, n'ont fait aucun commentaires.