Johnny Hallyday: Tom Hanks "fasciné" par l'artiste

Johnny Hallyday a laissé un grand vide derrière lui. Sa musique, tant appréciée par les Français, a bercé des millions de personnes et a même dépassé les frontières. Suite à l'annonce de son décès, nombreux sont les étrangers qui se sont dits affectés par cette triste nouvelle à commencer par Tom Hanks qui a expliqué, lors d'une interview accordée au quotidien Suisse Le Matin, qu'il collectionnait les disques du chanteur.

"Je connais Hallyday depuis plusieurs décennies. J'ai des tas d'albums de lui chez moi. J'ai également plusieurs albums de Johnny sur mon iPad que j'écoute régulièrement", a-t-il expliqué confiant qu'il l'avait connu par hasard en "tombant sur l'un de ses clips". Il s'est dit rapidement "fasciné par cet artiste qui méritait son surnom d'Elvis Presley français" tout en précisant que son titre préféré n'était autre que Quelque chose de Tennessee.

Puis, l'acteur de Forest Gump s'est souvenu de leur première rencontre, un moment qui restera "à jamais" gravé dans "sa mémoire". "J’étais avec mon épouse dans un restaurant et je me suis penché vers elle pour lui dire: +Je crois que le monsieur qui est en train de manger à la table derrière toi est ce chanteur français que j’adore, Johnny Hallyday+. Je me suis alors levé pour aller lui parler et lui dire à quel point j’appréciais ses chansons", a-t-il expliqué.

Enfin, le producteur et réalisateur, qui était le voisin de Johnny Hallyday à Los Angeles, a regretté de n'avoir jamais partagé l'affiche avec lui. "J'aurais adoré être son partenaire dans un film (...) qu'on nous propose un projet commun", a-t-il confié énumérant les nombreuses qualités professionnelles de l'idole des jeunes: "Des millions de fans connaissent le chanteur, le showman, le rocker, mais je peux vous dire qu'il était aussi un brillant comédien". Il a toutefois expliqué qu'il ne se voyait pas tourner un film sur la vie du rockeur: "je ne pense pas être le bon pour donner vie à ce grand artiste à l'écran".