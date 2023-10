"La Sphère" : La dernière folie de Las Vegas révolutionne le monde musical

112 mètres de haut sur 157 mètres de large, 18 600 places, 170 000 haut-parleurs, 15 000m² d'écrans LED à l'intérieur et 54 000 m² à l'extérieur... "Sphere at The Venetian Resort", c'est le petit nom de la spectaculaire salle de concert qui a été inaugurée par U2 le vendredi 29 septembre 2023.

Annoncé par la Madison Square Garden Company en 2018, mais largement retardé par le Covid-19, le projet est dément. De l'extérieur, on voit un globe géant qui peut tout aussi bien prendre l'apparence d'un ballon de basket que de la Lune, ou encore d'un œil. De l'intérieur, c'est une salle de concert vertigineuse qui peut abriter presque autant de personnes que l'Accor Hôtel Arena. Les spectateurs y sont répartis sur neuf étages, la scène en dessous d'eux, le tout complètement enrobé d'écrans LED avec une définition 16K.

Ces derniers permettent une scénographie immersive au possible, presque futuriste. D'autant qu'ils ne sont pas la seule touche de modernité. "La Sphère" est aussi équipée d'un système de ventilation capable de reproduire des rafales, d’envoyer du brouillard, ou encore des odeurs. Cerise sur le gâteau, parce que les ingénieurs son se sont arrachés les cheveux pour avoir un résultat potable dans un bâtiment sphérique, chacun des sièges est muni de son propre système d’enceintes avec un son directif, individualisé, maîtrisé. Comme le rapporte France Info, cela permettrait par exemple "d’envoyer la version en chinois ou en français sur une rangée, pendant que le reste de la Sphère profite de la version originale".

Cet énorme bijou de 2,3 milliards de dollars a été inauguré par le mythique groupe de rock U2, vendredi 29 septembre. Il prévoit de marquer le coup et de rendre hommage à la ville de Las Vegas en établissant résidence pour 25 concerts intitulés "U2:UV Achtung Baby Live at Sphere". Sur les réseaux, c'est la fête :

Bien sûr, le projet est vertement critiqué pour son coût énergétique. Ce à quoi les concepteurs ont promis de viser une production à 70 % solaire... d'ici à 2050.

En attendant, "La Sphère" pourrait bien rebattre les cartes du monde musical. Une deuxième sphère est d'ores et déjà prévue à Londres, où le côté "m'as-tu vu" dérangera peut-être un peu plus...