Shakira dévoile des photos ultra sexy de son clip avec Maluma (vidéo)

Shakira a affolé Instagram lundi 12 en publiant des photos prises lors du tournage de son dernier clip. La vidéo très hot était en partie tournée dans une baignoire où la star colombienne était plongée en petite tenue.

La première image de ces coulisses montrait la quadragénaire en train de vérifier si son maquillage était bien résistant à l'eau.

A voir aussi: Shakira - de nouvelles dates pour les concerts français reportés

Le clip de Trap, un duo avec le chanteur colombien Maluma, est sorti le 26 janvier dernier et a déjà été vu plus de 91 millions de fois.

Dans le premier cliché la maman de Milan et Sasha, âgés de cinq et trois ans, était à quatre pattes dans l'eau face à un miroir. Ses fesses sortaient légèrement de l'eau pour le plus grand bonheur des fans qui ont été plus de 1,7 million à liker la photo en seulement 24 heures.

A 41 ans, la chanteuse est toujours très appréciée du public et joue de son corps de rêve à chaque vidéo.

Une publication partagée par Shakira (@shakira) le 11 Mars 2018 à 9 :41 PDT

Chacun se souvient d'ailleurs du clip ultra sexy qu'elle avait tourné en 2014 avec la chanteuse Rihanna pour Can't Remember to Forget You. les deux femmes enchaînaient alors les poses lascives et les danses sensuelles, le tout su une musique entraînante. Ce clip avait alors "cassé Internet" selon l'expression d'usage et a aujourd'hui été vu plus de 868 millions de fois.

Une publication partagée par Shakira (@shakira) le 12 Mars 2018 à 1 :31 PDT

Mais la chanteuse ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle a publié une autre image du tournage du clip de Trap. Cette fois-ci, elle était allongée sur une boîte trouée équipée d'un mécanisme pour faire de la fumée. "Ce n'est pas si confortable que ça en a l'air" a commenté la chanteuse, comme quoi les dessous d'un clip ultra sexy sont souvent moins glamours.