La playlist que votre chat, votre chien ou votre hamster adorera

Vous êtes inquiet de laisser votre chien, chat, Hamster, igouane ... seul à la maison pendant vos (longues) journées de travail? Peur qu’il s’ennuie, qu’il stresse, qu’il se venge sur vos chaussures favorites? Rassurez-vous, Spotify a la solution!

La plate-forme de streaming musical Spotify vient d’installer une nouvelle fonctionnalité: la playlist qui saura (on n'en doute pas) apaiser votre compagnon en votre absence. Le géant suédois ne s’est pas lancé au hasard, il a mené l’enquête en interne. Et découvert que 71 % de ses abonnés interrogés écoutent de la musique avec leurs animaux, que 80 % sont persuadés que cela leur plaît énormément...

C’est ainsi que Spotify a décidé de proposer la «Pet Playlist», même si l’entreprise croit déjà savoir que nos compagnons préfèrent, d’une manière générale, la musique classique et le rock.

On a donc testé. C’est simplissime, il suffit de se connecter à son compte Spotify et d’aller sur la page dédiée . Un écran vous annonce que vous vous apprêtez à générer une playlist en fonction du caractère de votre animal et de vos propres goûts musicaux. Effectivement, il ne s’agirait pas de traumatiser Minou avec du metal si vous écoutez habituellement des chants folkloriques !

Les iguanes aussi

La surprise, c’est que vous pouvez créer une playlist pour votre chat, votre chien, votre oiseau (s’il ne chante pas tout seul), mais aussi votre hamster ou… votre iguane. les possons rouges et le réfrigérateur ne font pas partie de la liste. Sauf que les questions qui sont posées sont systématiquement les mêmes: votre animal est-il plutôt paresseux ou plutôt énergique, timide ou sociable, indifférent ou curieux – vous pouvez régler les niveaux. Réponses simplissimes pour une bête à poils, qui demandent un peu de réflexion pour les autres.

Et c’est donc à partir de vos réponses et de vos écoutes les plus fréquentes que le générateur crée une playlist à faire tourner chez vous lorsque vous n’y êtes pas. Précision, Spotify ne prend pas en charge le supplément sur votre facture d’énergie.