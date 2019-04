The Weeknd et Travis Scott ensemble dans une chanson pour "Game of Thrones"?

Plus que quelques jours avant la diffusion du tout premier épisode de l'ultime saison de Game of Thrones, dimanche 14. Et après avoir dévoilé un teaser au tout début du mois d'avril, la chaîne HBO a annoncé la sortie d'un album inspiré de la série, le 26 avril prochain.

Au programme des collaborations inédites entre des stars de la chanson comme Ellie Goulding, A$ap Rocky, Lil Peep, Matthew Bellamy, The Lumineers ou encore The Weeknd et Travis Scott.

Le site américain Pitchfork l'assurait déjà le 6 avril dernier et la nouvelle a donc été confirmée par la chaine qui produit la série.

Reste encore à savoir à quel moment passeront les chansons qui ont été annoncée: lors des génériques de fin ou dans des scènes dans les épisodes.

L'album For the Throne sortira donc après le début de la huitième, et dernière, saison de GOT. Ce sera aussi l'occasion pour les fans d'écouter un titre inédit du rappeur Lil Peep, mort d'une overdose en novembre 2017.

Le premier épisode de l'ultime saison sera quant à lui diffusé sur HBO le 14 avril prochain. En France, c'est la chaîne OCS qui mettra fin au suspense au même moment le 15 avril, décalage horaire oblige.