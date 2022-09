Le goudron remplacé par les plantes au Canada

Le bitume a envahi l’immense majorité de l’espace dans nos villes, engendrant notamment des problématiques d’îlots de chaleur et de ruissellement des eaux de pluie. Pour contrer ces effets, des Canadiens s’activent pour déminéraliser les espaces urbains, et remplacer le goudron par des plantes.



La minéralisation excessive, par le goudron, des surfaces est problématique à plusieurs égards : il crée des îlots de chaleur dans les villes où il peut, par endroits, faire jusqu’à 12 degrés de plus que dans un espace rural voisin.

Le bitume empêche également l’eau de pénétrer dans le sol : en ville, explique Reporterre dans l’article consacré à cette initiative canadienne, 60% de l’eau ruisselle dans les égouts, qui ont tendance à saturer en cas de précipitations intenses. Les Canadiens ont mis en place un début de solution pour limiter ce phénomène : ils remplacent le goudron par les plantes.

Des plantes indigènes envahissent la ville



Exit ce dérivé de pétrole, place aux végétaux. L’association Sous Les Pavés a commencé à transformer des parkings, des cours d’école : au total, plus de 2 500 m² d’asphalte ont été retirés. À la place, les bénévoles ont déversé de la terre et semé des plantes indigènes, qui peuvent pousser de manière naturelle, sans être envahissantes. Bien entendu, l’initiative n’est pas parfaite et des précautions doivent être prises : l’entretien ne doit pas être négligé, les espèces choisies doivent être sélectionnées pour éviter, par exemple, que des pollens de graminées ne viennent incommoder les riverains.



Certes, ce ne sont pas la déminéralisation de petites surfaces qui changeront véritablement la donne. Mais si l’opération est reproduite à de nombreux endroits, si les surfaces « débitumées » sont plus grandes, les effets deviendront plus intéressants.

D’ici à la fin de l’année 2023, l’association Sous les Pavés prévoit la déminéralisation de 18 lieux dans neuf régions du Québec.