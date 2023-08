Quels sont les avantages d'un monte-escalier ?

Lorsque la perte de mobilité rend le quotidien compliqué, faire installer un monte-escalier s’avère être une solution intéressante. Cet équipement aide les personnes âgées ou handicapées à circuler librement au sein de leur domicile. Il offre par ailleurs d’autres avantages non négligeables.

Un réel gain d’autonomie

L’acquisition d’un monte-escalier augmente le confort de vie des personnes à mobilité réduite. Elle devient même indispensable dans certaines situations. Facilité à atteindre l’étage supérieur ou inférieur, dispense d’une aide extérieure pour se déplacer, soulagement et diminution de la fatigue : cet appareil contribue à maintenir une indépendance appréciable. Il aide notamment les seniors à accepter leur perte de mobilité, qui tend à s'accroître avec le temps. Une situation qui n’est pas aisée pour tout le monde.

L’installation d’un monte-escalier leur offre un réel soulagement mental et permet d’éviter de déménager dans une maison de plain-pied, voire dans un établissement spécialisé. C’est également un éventail d’activités qui s’ouvre à eux : ils peuvent se rendre dans toutes les pièces de la maison et bénéficient d’un gain d’énergie notable au quotidien.

Une sécurité assurée au sein du domicile

L’autonomie, oui, mais pas que ! Maintenir la sécurité des personnes à mobilité réduite au sein de leur domicile est essentiel pour qu’elles puissent garder leur indépendance. Cela passe par un équipement adapté, dont fait partie le monte-escalier. Celui-ci permet de monter ou de descendre sans risque de chute et de manière confortable grâce à son ergonomie (fauteuil pivotant, assise rembourrée, système anti-vibration, ceinture ajustable, détecteur d’obstacles, etc.).

Les monte-escaliers répondent aujourd’hui aux critères de sécurité européens en accord avec la norme NF EN 81-40, ce qui assure la tranquillité d’esprit de l’utilisateur, mais également de ses proches. Aujourd’hui, la majorité des fabricants propose des interventions de maintenance afin d’assurer une sécurité continue.

Un dispositif simple d’installation et d’utilisation

La pose d’un monte-escalier est aujourd’hui possible au sein de tous les domiciles, quels que soient le type d’aménagement intérieur et le profil de la personne. L’installation est quant à elle prise en charge et assurée par des professionnels afin de garantir la sécurité de l’équipement. Elle ne nécessite par ailleurs pas de gros travaux et est rapide (pose de rails sur les marches ou le long du mur), ce qui évite du stress et des coûts supplémentaires pour l’utilisateur.

Un monte-escalier est par ailleurs simple d’utilisation, puisqu’il fonctionne à l’aide d’un bouton ou d’un joystick. Certains modèles possèdent des fonctionnalités totalement ergonomiques et bénéfiques pour les seniors souffrant d’arthrose par exemple. Ils sont désormais tous équipés d’une télécommande afin de faciliter leur utilisation, notamment lorsque l’appareil n’est pas situé au même niveau que la personne qui souhaite s’en servir.

Des tarifs abordables

Il faut en moyenne compter entre 2 500 euros et 12 000 euros pour l’achat d’un monte-escalier (selon Prix Pose). Le prix final varie bien évidemment en fonction du type d’équipement (droit, tournant, etc.) et des options plébiscitées. Il faut également savoir que c’est un dispositif durable et résistant, qui durera dans le temps.

Vous pouvez par ailleurs bénéficier d’avantages fiscaux si vous respectez les conditions demandées. Notez que selon votre type de perte de mobilité, certains organismes proposent des aides auxquelles vous pouvez avoir droit (la CAF, Action Logement, la MDPH, l’Anah, etc.).

Le monte-escalier offre donc de multiples avantages aux seniors et aux personnes en situation de handicap. Il leur permet de garder leur indépendance (qui est importante pour leur vie quotidienne), tout en étant en sécurité