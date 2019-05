Astuces et conseils pour des barbecues et pique-niques "healthy" réussis

Avec les beaux jours arrive la saison des barbecues et des pique-niques. Un vrai régal pour certains, mais aussi la crainte de faire des excès pour celles et ceux qui font très attention à leur alimentation.

Car quand on fait un barbecue, on ne se contente en général pas de faire griller une viande. Ca comprend beaucoup de choses: apéritifs, grillades, brochettes, saucisses et merguez, rosé, desserts… le tout possiblement sur un même repas.

Le pique-nique, s’il est composé des traditionnelles chips et sandwiches en tout genre, ne sera pas non plus un gage de bonne alimentation.

Mais il est possible de faire des barbecues et des pique-niques tout en préservant sa ligne et en se faisant plaisir. Voici quelques conseils à suivre.

Comment faire un pique-nique à la fois bon et "healthy"?

On oublie les chips! C’est beaucoup trop riche et non rassasiant. Il est compliqué de s’arrêter une fois que l’on a plongé la main dans le paquet. Si l’envie de grignoter est plus forte que tout, il existe des chips de légumes qui sont moins grasses, ou alors des bâtonnets de légumes à croquer.

On boit de l’eau. Et on évite la bière ou le vin. Un bon verre d’eau ou de jus de légumes et la fraîcheur sera au rendez-vous, sans les mauvaises calories.

On oublie le pain de mie. Le pain de mie est gras et sucré. Le pain complet fera un bien meilleur sandwich, et plus rassasiant. Sinon, il existe la possibilité de réaliser un wrap avec une galette de blé ou de maïs. Avec des légumes crus, un peu de protéine (ou non) et du fromage frais.

On prend des fruits pour des desserts colorés et savoureux. Une banane ou une pomme, ça s’emporte facilement dans un sac. Ou alors une salade de fruits préparée à l'avance permettra de terminer le repas sur une note sucrée. N’hésitez pas à rajouter un peu de menthe à la salade de fruits, c’est délicieux.

Un bon barbecue, c’est quoi?

C’est un apéritif maîtrisé (ou évité). Le repas étant déjà conséquent, il vaut mieux éviter un apéritif trop riche avant. Petite astuce: mangez des légumes crus avant de vous rendre à une invitation, vous aurez un peu moins faim.

Choisir une viande maigre. Il n’existe pas que les saucisses et les merguez à faire griller au barbecue. Toutes les viandes blanches comme le poulet seront maigres et très bonnes cuisinées de cette façon. Les poissons aussi peuvent apporter un peu de variété. Si vous ne pouvez pas vous passer de viande rouge, les brochettes de filet de bœuf ou du filet mignon peuvent être des alternatives moins riches. Petite astuce: vous allez faire des barbecues tout l’été, alors, vous n’êtes pas obligés de manger toutes les protéines proposées en une fois. Une brochette ou deux saucisses peuvent suffire pour remplacer une portion de protéine.

Des accompagnements maîtrisés. Pour accompagner cette viande, il faut un maximum de légumes. Cuits, crus, en salade, en brochette… ils apporteront beaucoup d‘eau, de vitamines et minéraux au sein d’un repas souvent trop riche. Des salades de féculents pour accompagner tout ça et ce sera parfait. Du taboulé, des pâtes, du riz, des lentilles ou un petit bout de pain si l’apéritif était trop riche.

Un dessert léger. Après tout ça, je vous conseille de terminer sur une note de légèreté. Les fruits seront excellents dans ce cas, ils apporteront l’eau dont vous avez besoin, et une touche sucrée pas désagréable. Et si vous avez un robot ménager qui aide à faire des recettes sympas, un sorbet de fruits sans sucre sera une alternative parfaite pour faire plaisir à tout le monde.