Black Friday: comment trouver les meilleures affaires

Le Black Friday est sans aucun doute l'une des périodes des bonnes affaires à ne pas rater. Mais comment préparer au mieux cette campagne de promotion aux dates et aux offres fluctuantes? Si elle commence théoriquement le 23 novembre, certaines marques proposent des promotions avant le coup d'envoi, ou mettent à disposition la possibilité de précommander leurs produits, avec de gros rabais à la clé.

Face à l'afflux de commandes et de consommateurs prêts à traquer le meilleur prix juste avant Noël, mieux vaut se tenir prêt. Des solutions simples existent via des applications ou des sites qui proposent de rechercher pour vous les meilleures offres sur les différents sites de ventes: Idealo, PriceRunner, Cross Shopper ou encore Keepa (uniquement pour Amazon). Le site Mareduc.com, lui, propose le même service en se focalisant sur le Black Friday et proposant un compte à rebours avant le coup d'envoi de la période de réductions.

Si vous ne faites pas confiance aux comparateurs pour traquer la meilleure offre, la solution classique du moteur de recherches reste la meilleure. Les sites de ventes étant bien référencés, il vous suffit de taper dans la barre de recherches le produit que vous souhaitez acquérir pour voir apparaître les principales offres. A vous de décortiquer ensuite celle qui vous semblera la plus attractive. Pensez à garder un œil sur les frais de port, très variables d'un site à l'autre: l'offre la moins chère en prix affiché n'est pas toujours la plus intéressante.