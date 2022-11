Calendriers de l’Avent pour entreprise : un classique de Noël revisité

Avec ses 24 cases à découvrir du 1er au 24 décembre, le calendrier de l’Avent personnalisé ouvre les festivités de fin d’année. Fédérateur, marqueur de gratitude, ce premier cadeau reçu fait l’unanimité aussi bien auprès du grand public qu’auprès des salariés. Traditionnellement décliné en version chocolatée, ce compte à rebours journalier à durée limitée nous réserve pourtant bien d’autres surprises !

Calendrier de l’Avent pour entreprise : pourquoi un tel succès ?

Si la tradition du calendrier de l’Avent se perpétue depuis le XIXème siècle, et notamment dans les entreprises, c'est qu’elle tire parti des mêmes raisons que celles d’offrir des petites attentions à Noël : un plaisir partagé de réveiller son âme d’enfant, un moyen de marquer sa reconnaissance et une façon de clôturer l’année de manière collective et originale. Le calendrier de l’Avent publicitaire inscrit ainsi la culture de l’entreprise dans une dimension festive et fédératrice. Agissant comme un stimulateur, il implique tous les salariés dans la dernière ligne droite de l’année, période souvent très intense pour la majorité des entreprises.



Photo de l’équipe, message particulier ou graphisme original : les idées pour des calendriers de l’Avent personnalisés ne manquent pas. C’est le moment de profiter de cette surface de personnalisation extraordinaire qu’offre le calendrier de l’Avent pour valoriser votre image de marque employeur pendant un mois minimum.

Être à l’heure du rendez-vous

La règle numéro 1 pour réussir la distribution de ses calendriers de l’Avent personnalisés, c’est l’organisation. Afin que chacun puisse ouvrir la première case du calendrier début décembre, soyez prévoyant : le bon timing est de les commander avant le mois d’octobre en tenant compte des délais de personnalisation et de livraison. Cependant, pour les retardataires, pas de panique, des solutions de repli existent, comme les mini calendriers de l’Avent déclinés sous forme de cartes compte à rebours J-10, -5 ou -3 jours qui peuvent être remis par voie postale.

Toutes nos idées originales pour vous démarquer avec un calendrier de l’Avent publicitaire

La valeur sûre des friandises

Si les carrés de chocolat à l’effigie de Noël (cadeau, cloche, boule, étoile, etc.) font la part belle aux idées de calendriers de l’Avent pour entreprise, pensez à décliner la friandise au chocolat sous d’autres formes. Des billes d’amandes enrobées de chocolat aux boules de chocolat Lindt ou Ferrero, les maîtres chocolatiers artisanaux ou de marque connue nous font (re)découvrir le goût unique du chocolat bio, noir ou au lait à travers des recettes savoureuses qui éveillent les papilles. Et si l’originalité vous tente, laissez-vous séduire par le calendrier de l’Avent publicitaire à base de sachets de thé par exemple : il invite, bien au chaud, à une pause gourmande et parfumée entre collègues.

Le choix d’une version green

Éphémère par essence, le calendrier de l’Avent personnalisé s’habille pour l’occasion d’un emballage en carton facilement recyclable. En accord avec vos valeurs écoresponsables, votre choix se portera donc sur des calendriers de l’Avent pour entreprise certifiés en carton FSC ® à base d’encre végétale. De fabrication française ou européenne, et garantis sans OGM, ils affichent un bilan carbone et environnemental considérablement réduit. Pour aller plus loin, certains se dotent même d’un moule 100% biodégradable à base de fécule de pomme de terre. À l’image des cadeaux d’entreprise de Noël choisis pour les valeurs et les symboles qu’ils portent, vous serez fier de remettre ces calendriers de l’Avent personnalisés à tous les salariés de l’entreprise.

Autre idée de calendrier de l’Avent zéro déchet : Fabriquer soi-même un grand calendrier de l’Avent collectif par service ou pour toute l’entreprise (selon sa taille) avec des petites boîtes cartonnées ou des sacs en toile de jute numérotés, à garnir de saveurs gourmandes ou de petits défis à relever entre équipe. Avantage : sa structure peut être réutilisable d’une année sur l’autre.

L’outsider : le calendrier de l’Avent digital

Très en vogue chez les grandes marques, le calendrier de l’Avent digital est une autre manière de célébrer le mois de décembre, et, de générer un trafic de leur site Internet plus important, via les réseaux sociaux. Bons de réductions, goodies à gagner, invitations à un événement, astuces, bonnes résolutions ou écogestes à découvrir : le calendrier de l’Avent numérique permet d’accroître son audience en quelques clics. Néanmoins, pour un résultat attractif et qualitatif à la hauteur, faites confiance aux entreprises qui développent ces applications en ligne ou faites appel aux compétences de votre développeur et graphiste en interne !