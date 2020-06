Fête des mères 2020 : nos idées de cadeaux originaux et utiles pour votre maman

Ce dimanche 7 juin, c’est la fête des Mères. Découvrez notre sélection de cadeaux pour tous les budgets et tous les goûts chez quelques-uns des e-marchands et des marques préférés de votre maman.



De délicats bouquets de fleur pour la fête des Mères avec Bloom & Wild

Vous aimez votre maman ? Dites-lui avec des fleurs ! Chez Bloom & Wild, vous aurez le choix entre de nombreux bouquets tout prêts, assemblés au Mans, ou à composer vous-même. De somptueuses roses fraîchement cueillies, des pivoines françaises prêtes à s’épanouir, une orchidée livrée avec une bouteille de Champagne, un coffret cadeau composé d’un magnifique bouquet et accompagné de surprise signée Birchbox... Vous n’aurez que l’embarras du choix pour trouver les fleurs, garanties 7 jours et qui toucheront votre maman au cœur, même si vous ne pouvez la voir : Bloom & Wild livre à l’adresse et à la date de votre choix.

Notre sélection : le Bouquet Ariane à 46€

Pour la plus belle des mamans, un cadeau de Mademoiselle Bio

C’est l’adresse incontournable de la cosmétiques bio et naturelle. Chez Mademoiselle Bio, vous trouverez forcément les doux produits dont la peau et les sens de votre maman ont besoin : parfums bio et précieux, accessoires de bien-être, maquillage, crèmes hydratantes… Mademoiselle Bio aura forcément une douce idée de cadeau de fête des Mères à vous souffler. Les boutiques sont ouvertes et les livraisons possibles partout en France.

Notre sélection :

Le coffret réparateur baume corps à 32,50€

Le coffret de thé LOV Organic à 21,90€

mademoiselle_bio_the.jpg

Un cadeau dédié à son bien-être sur Nature et découverte

Que vous soyez tout près ou à distance, vous ferez plaisir à votre maman en lui dénichant un cadeau de fête des Mères pensé pour elle et pour son bien-être chez Nature & Découverte. Une box pour la sophrologie et la méditation, un plateau d’aromates à cultiver, un coussin masseur ou encore un coffret de chocolats bio, une jolie gourde ou un vase en céramique qui diffuse une douce lumière d’ambiance à la nuit tombée… Le plus difficile sera de faire votre choix !

Vase et lampe en céramique : 39,95€





Une expérience unique sur Wonderbox

Vous avez envie d’offrir une expérience inoubliable à votre maman ? Misez sur le coffret cadeau : du vol en montgolfière au week-end dans les Châteaux de la Loire, une nuit insolite en duo ou un moment de détente entre filles… Les idées de cadeau original ne manquent pas, sur Wonderbox notamment.

Notre sélection :

Le coffret I Love maman à 49,90€, un soin du visage, un hammam, un atelier de cuisine, un repas savoureux, un choix de 9 515 activitées

Le coffret pour Papa et Maman à 99,90€ : une nuit avec petit déjeuner pour 2 personnes à choisir parmi 4800 hôtels 3* et 4* en châteaux, manoirs, belles demeures, hébergements insolites.



L'embarras du choix chez Amazon

Un vase moderne et élégant, une jolie trousse de toilette, une montre connectée, un beau livre de recette pour bébés ? Votre cadeau de fête des Mères se trouve forcément dans la sélection de présents du géant du e-commerce Amazon.



Des cadeaux pour que votre maman pense à vous chaque jour

Un sèche-cheveux Supersonic de Dyson pour sublimer sa chevelure, un abonnement à un magazine en promo, une e-carte cadeau pour un abonnement Netflix. Voici quelques idées glanées dans les rayons de la Fnac.com. L'adresse incontournable pour acheter La Vie est un roman, le dernier roman de Guillaume Musso, ou un bel écran plat qui trônera fièrement dans le salon de votre maman.

Cadeaux connectés pour maman branchée chez Darty

Un smartphone dernière génération en promo, des coffrets pour des cadeaux à faire soi-même, une plancha super performante, une trottinette électrique pour faciliter ses déplacements... Tous les idées de cadeaux connectés pour la fête des Mères se trouvent sur Darty.com.

Mini potager d'intérieur à 199,90€ avec Basilic, Thym, Persil plat, Aneth

potager.jpg

A nos lecteurs : une partie des liens contenus dans cet article sont des liens avec affiliations. Si dans cet article vous trouvez un produit qui vous intéresse, nous touchons une commission qui contribue à financer FranceSoir.fr. Ces liens n'ont aucun impact sur la rédaction qui fait ses choix éditoriaux et écrit ses articles en amont en toute indépendance. Les liens sont ajoutés a posteriori par une équipe dédiée.