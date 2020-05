French Days Amazon : top 5 des ventes

Amazon participe activement aux French Days et multiplie les promotions jusqu’au lundi 1er juin inclus. Voici cinq offres à ne pas manquer à cette occasion, chez le cybermarchand.

Le site de vente en ligne Amazon n’est peut-être pas d’origine française, mais cela ne l’empêche pas de participer aux French Days , l’événement promotionnel du moment. Au programme, ventes flash et remises immédiates dans la limite des stocks disponibles. Comme d’habitude, Amazon propose des milliers de remises, pas toujours simple de s’y retrouver ! Voici cinq offres parmi les plus intéressantes du site, qui sont donc susceptibles de vous intéresser.

L’enceinte connectée Amazon Echo Dot : 58% de réduction

L’enceinte Amazon Echo Dot de troisième génération voit son prix baisser de 58%, ce qui lui permet de passer de 59,99 euros à 24,99 euros durant une période limitée. Il s’agit d’une belle occasion de s’équiper d’une enceinte connectée intelligente, qui embarque l’assistant vocal Alexa et permet de réaliser des recherches sur Internet uniquement avec la voix. L’Echo Dot délivre un son suffisamment puissant pour couvrir une petite pièce ou une pièce moyenne, aussi bien pour l’écoute de musique, de stations de radio ou de livres audio via Audible. Il est également possible de piloter vocalement des centaines d’objets connectés compatibles.

Le Fire TV Stick Amazon : 38% de réduction

Le Fire TV Stick d’Amazon affiche lui aussi une remise importante de 38%, ce qui permet à l’enseigne de le proposer à 24,99 euros au lieu de 39,99 euros. Ce petit boîtier se branche à n’importe quel téléviseur doté d’une connectique HDMI, et se connecte à Internet par le biais du WiFi. Il permet de profiter de fonctionnalités connectées poussées et donne accès à des dizaines d’applications de divertissement comme Amazon Prime Vidéo, Disney+, Molotov, Netflix… simple d’utilisation, il est livré avec une télécommande à microphone intégré qui permet d’utiliser Alexa.

Les écouteurs sans fil Aukey : 40% de réduction

Les écouteurs sans fil Aukey EP-T21 affichent un rapport qualité-prix attractif, en particulier avec la réduction appliquée par Amazon : ils sont proposés à 35,98 euros au lieu de 59,98 euros. Si vous êtes à la recherche d’écouteurs Bluetooth compatibles avec n’importe quel smartphone ou tablette sous iOS et Android, mais également avec certains modèles d’ordinateurs portables et de montres connectées, c’est un investissement qui vaut le détour. Les Aukey EP-T21 permettent d’écouter de la musique et de passer des appels en toute liberté. Leur autonomie monte jusqu’à 25 heures au total avec leur étui de chargement fourni.

La liseuse Kindle à seulement 79€99

La liseuse électronique Kindle est, elle aussi, un produit conçu et commercialisé par Amazon, qui n’hésite pas à faire régulièrement baisser son prix. La version avec offres spéciales, c’est-à-dire qui affiche des écrans publicitaires lorsqu’elle est éteinte est à 79,99 euros. Dans la mesure où cette situation n’entrave en rien le confort de lecture de vos livres électroniques, c’est une option d’achat intéressante. La liseuse Kindle dispose d’un écran de 6 pouces à encre électronique, et embarque un éclairage frontal indispensable pour lire dans le noir.

Le ventilateur Honeywell QuietSet : 16% de réduction

Enfin, le ventilateur Honeywell QuietSet passe de 104,99 euros à 88,66 euros. Il s’agit de la meilleure vente d’Amazon dans cette catégorie : il faut dire qu’avec ses 8 niveaux de puissance, son débit d’air qui montre jusqu’à 285 m3/h, sa fonction oscillation à 80° et sa minuterie réglable, il cumule les avantages et permet de se préparer aux fortes chaleurs attendues ces dernières semaines sans se ruiner. C’est, en effet, le bon moment pour s’équiper d’un ventilateur pour esquiver les ruptures de stock et les hausses de prix, et le Honeywell QuietSet est un modèle tour des plus plébiscités.

