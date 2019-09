Maison 123 : la mode élégante et responsable !

PARTENAIRE - Réconcilier notre conscience écolo et notre âme de fashionista, c’est possible ! Il suffit d’opter pour des marques aux engagements forts et de miser sur de belles pièces que l’on aura plaisir à porter longtemps et souvent !

Les chiffres font froid dans le dos : l’industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde, la consommation de vêtements va croître de 63% dans les dix prochaines années… Et, parallèlement, seul 1 vêtement sur 4 est recyclé, 80% du reste étant enfoui ou incinéré ! Si l’on aime la planète autant que la mode, il est donc de notre devoir de soutenir les créateurs soucieux de notre environnement.

Zoom sur les initiatives green de Maison 123, une marque élégante et intemporelle, dont on apprécie autant le style que l’engagement.

Optez pour des produits durables et de qualité

Si votre cœur a un faible pour notre planète, oubliez la plupart des enseignes de fast-fashion et composez-vous une garde-robe durable. Offrez-vous des vêtements conçus dans des matières nobles et de qualité, et préférez les coupes intemporelles aux modes éphémères. C’est en s’offrant de belles pièces que l’on s’habille green !

Misez sur les matières éco-responsables et traçables

Certains créateurs de prêt-à-porter, tels que Maison 123, s’engagent désormais à utiliser des matières éco-responsables pour tout ou partie de leurs collections. Qu’elles soient recyclées ou d’origine biologique, leur impact sur l’environnement est moins important que l’immense majorité des matières utilisées dans l’industrie textile.

Vive le Made in France et les petits créateurs !

Les consommateurs plébiscitent le made in France et ont de bonnes raisons de le faire ! Non seulement cela soutient l’emploi local mais cela permet aussi de faire vivre le savoir-faire français. On aime aussi quand nos marques favorites soutiennent le talent de jeunes créateurs !

On ne jette plus, on recycle !

Réduire nos déchets, donner une seconde vie à nos vêtements usagers ou trop petits par exemple doit devenir un réflexe. C’est désormais de plus en plus facile de le faire grâce aux initiatives de certaines enseignes qui récupèrent nos vêtements dans des bornes de collecte en boutique.

Des engagements sociaux forts

Des collections capsules 100% en coton bio au profit de la Fondation des femmes, la récolte de fonds en faveur de l’association Toutes à l’école… La marque Maison 123 s’engage pour défendre les femmes d’ici et d’ailleurs. Forcément, on adhère !