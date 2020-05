Pentecôte : les centres commerciaux ouverts à Paris et en banlieue le 1er juin

Jour férié en France, le lundi de Pentecôte tombe cette année le 1er juin. Après des semaines de confinement, cette journée sera peut-être l’occasion de faire une virée dans les magasins. Voici la liste des centres commerciaux ouverts à Paris et en Île-de-France.



Depuis le 11 mai, on peut de nouveau faire du shopping. Seuls les grands centres commerciaux, qui brassent d’importants flux d’acheteurs, sont encore soumis à des restrictions. Certains seront néanmoins ouverts en ce lundi de Pentecôte.



A Paris : Galeries Lafayette Champs-Elysées et centre Beaugrenelle

Au Forum des Halles, seules certaines enseignes seront ouvertes le lundi 1er juin : les boutique Orange (10h-19h), Ijo (10h-19h), New Balance (10h-19h), Causses (10h-19h), Adopt (10h-19h), Nike (11h-19h), Rituals (11h-19h), Du bruit dans la cuisine (11h-19h), Superdry (11h-19h), la Fnac (11h-19h), Monoprix (9h-19h) et What For (11h-19h).



Pour une séance de shopping, vous pouvez vous rendre aux Galeries Lafayette des Champs-Elysées (VIIIe), qui seront ouvertes de 11h à 20h ou au Printemps Haussmann (IXe), ouvert de 11h à 19h.



Au centre commercial Beaugrenelle, dans le XVIe arrondissement de Paris, toutes les boutiques seront ouvertes le 1er juin de 10h à 20h, à l’exception des restaurants et du cinéma.



Le BHV Marais sera exceptionnellement ouvert le 1er juin, de 11h à 19h, tout comme le centre commercial à ciel ouvert Bercy Village, dans le XIIe arrondissement (boutiques ouvertes de 11h à 19h).



Dans le XIIIe arrondissement, vous pouvez vous rendre au centre commercial Italie 2, ouvert le lundi de Pentecôte, de 10h à 20h.



Les outlet La Vallée Village, One nation et Usines center ouverts le 1er juin

En région parisienne, la plupart des centres commerciaux n’ouvriront que leurs boutiques de première nécessité : c’est le cas de Carré Sénart (Lieusaint), de Vélizy 2, Evry 2, Rosny 2, des 4 temps à La Défense, de Belle Epine (Thiais) et de Côté Seine (Argenteuil).



Pour votre shopping, vous pouvez néanmoins miser sur les magasins d’usine d’Île-de-France. Connu pour proposer des articles de mode haut-de-gamme à prix réduits, le village commercial La Vallée village, situé en Seine-et-Marne, à 40 minutes à l’Est de Paris, sera ouvert le lundi de Pentecôte de 10h à 20h. L’outlet One nation, situé à Clayes-sous-Bois, dans les Yvelines, est également ouvert de façon exceptionnelle le lundi 1er juin, de 10h à 20h. L’outlet Usines Center (Gonesse) ouvrira aussi ses portes de 10h à 19h.