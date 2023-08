Quelle robe choisir en fonction de votre morphologie ?

Bien choisir sa robe n'est pas seulement une question de goût ou de tendance, mais c'est aussi une question de morphologie. En effet, pour sublimer sa silhouette et se sentir à l'aise dans ses vêtements, il est essentiel de tenir compte des particularités de son corps. Les robes ne sont pas toutes adaptées à tous les types de figures ; certaines coupes mettront en valeur certains attributs tandis que d'autres pourraient accentuer ce que vous préférez dissimuler. Le but étant d’aider chaque femme à identifier sa morphologie et les styles de robes qui sauront la mettre en valeur.

Choisir la robe idéale en fonction de sa morphologie est essentiel pour mettre en valeur sa silhouette et se sentir confiante dans ses tenues. Quelles que soient les spécificités de votre profil, il existe des conseils et astuces adaptés à chacune. Sur cette page, nous allons explorer les différentes formes de robes et nous vous donnerons quelques conseils infaillibles pour vous permettre de trouver aisément la robe qui vous correspond le mieux. Rappelons cependant que rien n'est interdit en matière de mode, l'essentiel étant de se sentir bien dans ses vêtements.

Comprendre votre morphologie



Avant de déterminer le style de robe qui flattera au mieux vos courbes, il est essentiel d'identifier votre type morphologique. Les silhouettes sont généralement classées en cinq catégories : H, V, A, X (ou sablier) et O (ou pomme). Ces lettres font référence à la forme globale du corps. Pour savoir à quelle catégorie vous appartenez, il faut observer les proportions entre les épaules, la taille et les hanches.

Par exemple, si vos épaules et hanches sont à peu près de la même largeur et votre taille peu marquée, votre silhouette est en H, mais si vos épaules et votre buste sont plus larges que vos hanches, vous êtes probablement un V.

Une fois votre morphologie identifiée, il existe des coupes et des styles de robes chics et élégantes qui conviendront parfaitement à votre silhouette.



Robes pour les morphologies en O

Généralement petites et rondes, les femmes qui présentent une morphologie en O ont parfois du mal à trouver des robes qui les mettent en valeur sans tasser leur silhouette.

Les petites robes courtes et sans manches sont particulièrement flatteuses pour les ce type de gabarits. Les robes marquant la taille peuvent également être très avantageuses pour mettre en valeur ce type de silhouette. De plus, les robes longues peuvent être portées avec élégance par les femmes de petite taille si elles arrivent au niveau des chevilles. Enfin, les robes courtes sont une option idéale pour les femmes rondes. Leur forme, surtout si elle bénéficie d’un bas évasé, allongerons les jambes et permettront de flouter en douceur les rondeurs au niveau des hanches.

En plus des coupes spécifiques, les femmes rondes peuvent également jouer avec les motifs et les tissus pour mettre en valeur leur silhouette. Les motifs floraux, les rayures verticales et les motifs géométriques sont autant d'options qui peuvent aider à créer une apparence élégante. Les tissus fluides et légers comme le jersey ou le chiffon sont également très flatteurs, car ils épousent les courbes tout en les adoucissant.



Robes pour les morphologies en A, V et sablier

Les femmes ayant une morphologie en sablier ou en triangle ont des formes harmonieuses, mais certaines robes peuvent plus au moins sublimer leurs atouts naturels. La robe babydoll ou patineuse est parfaite pour les femmes en sablier. Son haut ajusté et son bas flottant au niveau des hanches floutent en douceur les rondeurs et attirent les regards vers le haut, comme l’indique le site elle.fr. Pour les femmes en triangle, une robe droite ou moulante qui marque la taille est idéale pour équilibrer la silhouette.

Robes pour les morphologies grandes et menues

Les femmes de grande taille ont la chance de pouvoir tout se permettre en matière de robes. Cependant, certaines astuces leur permettent de mettre en valeur leur silhouette. Les robes longues et évasées sont particulièrement flatteuses pour les femmes grandes. Les robes patineuses et courtes sont également des options qui leur vont à merveille. Pour les femmes menues avec une taille menue, les robes droites ou moulantes avec des manches, longues ou courtes, sont idéales. Pour obtenir l’effet escompté, il est important de choisir une robe qui soit cintrée sans être trop serrée pour éviter l'effet boudiné.



En somme, choisir la robe parfaite s’avère être simple, une fois que vous avez défini votre morphologie. Bien que certains styles de robes puissent être plus flatteurs pour certaines silhouettes, il n'y a aucune règle stricte en matière de mode. L'essentiel est de trouver des vêtements dans lesquels on se sent bien et qui reflètent notre personnalité. Les astuces et conseils donnés sont là pour inspirer, mais il est essentiel de se sentir libre d'explorer différents styles et de s'amuser avec la mode, et ce, quelle que soit votre morphologie.