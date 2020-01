Soldes Apple : les meilleures offres d'iPhone, iPad ou Macbook chez Amazon, Darty, la Fnac et Cdiscount

Les soldes ont débuté mercredi 8 janvier et se termineront le 4 février. Il vous reste encore quelques semaines pour faire de bonnes affaires, y compris si vous êtes fans des produits Apple. En effet, de plus en plus d’offres alléchantes sont disponibles chez les principaux cyber marchands tels que la FNAC, Amazon, ou encore Darty, Rakuten et Boulanger.

Réputé pour la qualité de ses produits, Apple l’est moins pour ses prix. Pour acheter un iPad, un iPhone ou encore un MacBook Air à un prix concurrentiel, il faut donc recourir au marché de l’occasion. Plusieurs sites, tels que Back Market, proposent des produits Apple reconditionnés qui valent vraiment la peine. Mais si vous êtes plutôt amateurs de produits neufs, la période des soldes peut toujours être l’occasion de faire quelques économies. Nous avons recensé les meilleurs bons plans du moment. Notez que les soldes étant valables dans la limite des stocks disponibles, il est possible que certains bons plans ne soient plus valables lorsque vous lirez ces lignes.

La sélection des meilleures offres pour les iPad

Les meilleures soldes sur les iPad d’Apple se trouvent en ce moment à la Fnac et chez Darty. Découvrez notre sélection des offres les plus intéressantes.

Des iPhone d'Apple soldés à la Fnac et chez Darty

Si vous êtes à la recherche d’un iPhone, nous vous conseillez de jeter un œil chez Darty et à la Fnac également. Vous y trouverez notamment ces promos.

MacBook Pro et iMac en soldes sur Cdiscount

Les soldes sont aussi l’occasion, pour les adeptes de la marque à la pomme, de faire de bonnes affaires s’ils souhaitent changer d’ordinateur. Ainsi les MacBook Pro, MacBook Air et autres MacMini et iMac sont à prix réduits sur Cdiscount notamment. Découvrez les offres les plus intéressantes, que vous trouverez essentiellement sur Cdiscount.

Apple Watch en soldes chez Amazon

Enfin, pour trouver une Apple Watch soldée, c’est du côté d’Amazon qu’il faut regarder. Voici deux exemples d'offres en cours.

L’Apple Watch Series 4 GPS + Cellular, 40mm Boîtier en acier inoxydable avec Bracelet Milanais est à 593,10€ au lieu de 799€ chez Amazon.

L’Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) Boîtier en Aluminium Gris Sidéral de 40 mm avec Boucle Sport Noir est à 491,45€ au lieu de 529€ chez Amazon.

