Venise bientôt au patrimoine mondial en péril ?

DÉPÊCHE — Venise souffrant du tourisme de masse et du dérèglement climatique, des mesures sont prises depuis quelques années pour lutter contre la détérioration du site. Mais celles-ci sont jugées "insuffisantes" par l'Unesco, qui préconise de placer la ville sur la liste du patrimoine mondial en péril.

"La poursuite du développement (de Venise), les impacts du changement climatique et le tourisme de masse menacent de causer des changements irréversibles à la valeur universelle exceptionnelle du bien", note le Centre du patrimoine mondial, une branche de l'Unesco. Comme le rapporte l'AFP, cette recommandation sera votée en septembre par les États membres de l'Unesco.

Dans un avis publié le 31 juillet, l'institution explique que l'élévation du niveau de la mer et autres "phénomènes météorologiques extrêmes" menacent l'intégrité du site. Or, la prise en considération de ces problèmes est "entravée par l'absence de vision stratégique commune globale" et la "faible efficacité et coordination" des autorités locales et nationales italiennes, déplore le Centre du patrimoine mondial.

Raison pour laquelle celui-ci recommande l'inscription de Venise sur la liste du patrimoine mondial en péril, espérant que cela "entraînera un plus grand engagement et une plus grande mobilisation des acteurs locaux, nationaux et internationaux". Pour que cette inscription ait lieu, il faudra l'aval des États membres présents à une réunion du Comité du patrimoine mondial, qui se tiendra du 10 au 25 septembre à Ryad.