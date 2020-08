Abonnement RMC sport : c’est le bon moment pour la Ligue des Champions

Après une interruption forcée de plusieurs mois, la Ligue des Champions fait son grand retour sur les chaînes du groupe RMC Sport, avec un Final 8 qui se déroulera à Lisbonne du 12 au 23 Août prochain. Découvrez les offres pour s’abonner à RMC Sport.

Récents vainqueurs de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, les joueurs du Paris Saint Germain arrivent avec le plein de trophées dans la capitale lisboète. Pour passer au tour suivant il faudra se défaire de l’armada offensive de l’Atalanta Bergame, équipe ayant trouvé les filets à 98 reprises cette saison en Serie A. Les défenseurs parisiens sont prévenus et pourront compter sur Thiago Silva et Marquinhos pour contenir la fougue des attaquants de Bergame. En revanche, Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur Angel Di Maria, suspendu pour la rencontre. La titularisation de Kylian Mbappé restera quant à elle, incertaine jusqu’au coup d’envoi.

Abonnement RMC Sport pour la Ligue des Champions

RMC Sport est le diffuseur exclusif de la compétition pour le Final 8 à l'exception de la finale diffusée sur TF1. Grâce à l’offre 100 % digitale, vous pourrez suivre en direct et en exclusivité les matchs du Final 8 lisboète et la rencontre opposant l’Atalanta au Paris Saint Germain. Pour cela, il vous faudra souscrire à un abonnement RMC Sport avec ou sans engagement. L’abonnement avec un engagement d’une durée de 12 mois est proposé à 19 € par mois. L’offre sans engagement affiche quant à elle un tarif de 25 € par mois. Si vous êtes déjà abonné SFR (box ou mobile), les prix sont encore plus avantageux puisqu’il faudra débourser 9 € par mois pour l’offre avec engagement d’un an et 15 € par mois si vous choisissez l’offre sans engagement. Une offre disponible immédiatement, sur tous vos supports et sans changer d’opérateur.

Ligue des Champions 2020 : un format inédit sur le mois d’août

Année exceptionnelle, format exceptionnel. En effet, cette année, la Ligue des Champions connaît un format inédit des quarts de finale à la finale : le Final 8. Les 8 équipes qualifiées se trouvent à Lisbonne pour des rencontres à élimination directe (et non un match aller/retour). Le premier quart de finale commence le mercredi 12 août et la finale est programmée le dimanche 23 août. Nous avons donc devant nous un programme incroyable pour les fans de football et de sport. RMC Sport diffuse en exclusivité les quarts de finale mais aussi les demie-finales. C’est donc le bon moment de s’abonner à RMC Sport pour vivre un mois d’août de Ligue des Champions avec 2 équipes française.

