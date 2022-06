Des restaurants arnaqués par l'échange de machines à cartes bancaires

En cette période de l'année, les terrasses se remplissent, et avec l'arrivée des beaux jours, le trafic des clients et serveurs est permanent. Dans l’agitation d’une terrasse bondée, de nombreux clients et serveurs ont été trompés par une nouvelle supercherie. Des malfaiteurs ont trouvé la manière de subtiliser la recette des grandes commandes payée par carte bancaire. Détectée en France, notamment à Cannes et dans d’autres lieux touristiques, l’arnaque au paiement par carte a fait déjà plusieurs victimes, et elle passe presque inaperçue.

Indétectable jusqu'au moment de faire les comptes

Selon France 3, la technique est simple : le voleur remplace discrètement le terminal de paiement par carte du restaurant par un terminal de paiement caché sous son tee-shirt. Au moment de payer, l’argent termine donc dans le compte bancaire des escrocs, et non dans celui du restaurateur. Les malfaiteurs sont prudents, et changent en permanence de terrasse pour ne pas être repérés. Pour réussir leurs coups, ils procèdent probablement à un travail de surveillance et de préparation, pour identifier les marques et les modèles des appareils à remplacer.

Pas de dédommagements pour les restaurateurs

Plusieurs dizaines d’établissements en France ont déjà été victimes de cette technique, qui ne permet malheureusement pas aux établissements de demander un dédommagement. Pour éviter ce remplacement des terminaux de paiement, on conseille aux restaurateurs de bien identifier leurs machines à carte, avec des autocollants ou un autre signe distinctif, et ainsi éviter de tomber dans le piège. Il est également recommandé de vérifier régulièrement les données qui apparaissent sur les tickets, pour s’assurer que les paiements arrivent sur le bon compte.