Atalanta-PSG : sur quelle chaine TV regarder le match ?

Début des quarts de finale de la Ligue des Champions ce Mercredi 12 Août avec le premier match opposant l’Atalanta Bergame au PSG. Un match qui se déroulera à Lisbonne au Stade de la Luz et à huis clos. Sur quelle chaine regarder le PSG ?

Mercredi, c’est le grand soir pour le PSG. Avec un titre très large de meilleure attaque du championnat italien, les forces de l’Atalanta Bergame sont largement identifiées. Il faudra se méfier de la force de frappe de l’armada offensive aux plus de 100 buts cette année en Serie A. Côté parisien, la suspension de Di Maria ainsi que le forfait Marco Verratti mais aussi l’incertitude quant à la titularisation de Kylian Mbappé inquiètent les supporters parisiens. Les joueurs de Thomas Tuchel abordent néanmoins ce match dans la peau du légitime favori. Un revers serait une désillusion supplémentaire dans un parcours européen marqué par les revers des dernières années.

Atalanta-PSG en direct et en exclusivité sur RMC Sport

La rencontre sera à suivre en direct et en exclusivité ce mercredi 12 Août à 21 heures sur le canal RMC Sport 1. Pour suivre ce match, il vous faudra souscrire à un abonnement RMC Sport. Vous pouvez opter pour l’offre sans engagement pour un tarif de 25 € par mois ou bien choisir l’offre avec une durée d’engagement de 12 mois pour un montant de 19 € par mois. Les prix sont encore plus intéressants si vous êtes abonné SFR (box ou mobile) puisque les tarifs sont respectivement de 9 et de 15 € pour l’offre avec et sans engagement de durée. Car outre la plus prestigieuse compétition européenne, l’abonnement à RMC Sport vous ouvre les portes d’autres compétitions comme l’UEFA Europa League.

La rédaction n'a pas participé à la réalisation de ce contenu. Les prix mentionnés dans ce contenu sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Certains liens vers des sites marchands sont affiliés, France Soir peut ainsi recevoir une commission si le produit est acheté via la sélection proposée.