Carrefour et Netflix s'associent pour un nouvel abonnement à 5,99€ par mois

5.99€ par mois pour un abonnement Standard à Netflix et 10% de réduction sur tous les produits de la marque Carrefour, une nouvelle offre grâce à laquelle les deux géants espèrent conquérir de nouveaux clients. Pour l'instant, l'opération est en phase de test dans les agglomérations de Rouen et de Bordeaux.

Carrefour et Netflix ont annoncé la nouvelle au travers d'un communiqué, publié lundi 15 janvier : "Pour 5,99€ par mois et sans engagement, les clients bénéficient simultanément d'une réduction de 10% sur tous les produits des marques Carrefour", soit plus de 6.000 références, "et d'un abonnement Netflix Standard avec publicité".

Comme le rapporte l'AFP, les abonnés auraient aussi accès à "la gratuité de la livraison à domicile dès 60 euros d'achat", qui n'est aujourd'hui accessible qu'à partir de 150 euros d'achat. Un peu plus d'une centaine de magasins sont intégrés à l'opération, qui fait office de test avant un éventuel élargissement à l'ensemble du territoire.

Caroline Dassié, directrice exécutive chargée notamment de l'expérience client et des marques chez Carrefour, explique qu'il s'agit d'aller "chercher un public plus large". "Un objectif qu'on partage avec Netflix", avec qui un point d'étape est prévu "autour de septembre/octobre".

Laurent Uguen, directeur commercial pour Netflix, a expliqué lors de ce point-presse qu'il s'agissait du "premier partenariat d'abonnement de Netflix avec un acteur de la grande distribution".

Les deux agglomérations ont été choisies parce qu'elles comptent "une richesse des formats" de magasins, de l'hypermarché aux petits commerces de proximité, et "les profils clients de ces deux zones sont assez larges et complémentaires", a complété Caroline Dassié.