Comment choisir entre LOA et LLD pour son véhicule ?

Choisir entre une Location avec Option d'Achat (LOA) et une Location Longue Durée (LLD) peut sembler complexe. Ces deux formules de leasing ont leurs propres avantages et inconvénients. La LOA offre la possibilité de devenir propriétaire du véhicule en fin de contrat, tandis que la LLD propose une solution pratique pour ceux qui souhaitent simplement louer une voiture sur une période définie. Pour faire le meilleur choix, il est essentiel de bien comprendre chacune de ces options. On fait le point.

La LLD

La Location Longue Durée (LLD) est une formule de leasing qui permet de profiter d'un véhicule neuf pendant une durée préétablie, moyennant le versement de mensualités. À l'issue du contrat, le locataire ne peut pas acquérir le véhicule et le véhicule doit être restitué au bailleur.

La LOA

La Location avec Option d'Achat (LOA), aussi appelée leasing ou crédit-bail, est une autre formule de financement. Elle diffère de la LLD par sa flexibilité qui permet au locataire de devenir propriétaire du véhicule à la fin du contrat. Cette option est toutefois conditionnée par le versement d'une valeur résiduelle définie au début du contrat. Ces deux formules ont donc pour point commun la location d'un véhicule sur une durée définie, mais se différencient par l'option d'achat en fin de contrat proposée uniquement par la LOA.

Avantages et inconvénients

La LOA et la LLD présentent des avantages et des inconvénients spécifiques à prendre en compte.

La LOA

La LOA permet de bénéficier d'une voiture neuve, le plus souvent bien équipée, sans avoir à débourser le plein prix du véhicule. Vous pouvez changer de voiture régulièrement et vous pouvez aussi décider d'acheter le véhicule en fin de contrat. Cependant, le coût peut être plus élevé qu'un achat classique, surtout en cas de dépassement du forfait kilométrique. Dans le cadre d'une LOA, l'option d'achat en fin de contrat peut encourager le locataire à choisir un véhicule qu'il envisage d'acheter, prenant en compte des critères comme la marque, le modèle, la motorisation ou les options. Généralement, le coût de la LOA est plus élevé que celui de la LLD, notamment en raison du montant de la valeur résiduelle à payer en fin de contrat pour devenir propriétaire du véhicule. Cependant, cela peut varier en fonction des offres de chaque organisme de leasing.

La LLD

La LLD quant à elle, offre une solution clé en main. La plupart des frais sont prévus à l'avance, ce qui facilite la gestion du budget. Toutefois, l'absence d'option d'achat peut être un inconvénient pour ceux qui souhaitent devenir propriétaires. Le dépôt de garantie peut être conséquent et les pénalités pour dépassement de kilométrage peuvent s'avérer coûteuses. Avec la LLD, l'entretien est souvent inclus dans le contrat, ce qui peut être un avantage pour les personnes qui ne souhaitent pas gérer ces aspects. En règle générale, la LLD propose des mensualités moins élevées car elle n'inclut pas l'option d'achat finale. Le loyer est calculé principalement en fonction de la durée du contrat, du kilométrage prévu et de la valeur du véhicule.Comme il n'y a pas d'option d'achat, le choix du véhicule peut se faire sans se soucier de sa valeur de revente. Cela peut permettre d'accéder à des véhicules haut de gamme à des coûts de location plus abordables. Il est donc essentiel de bien définir vos besoins et votre budget avant de choisir entre ces deux formules.

Intérêt d’utiliser un comparateur

Pour affiner votre choix entre LLD et LOA, utiliser un comparateur en ligne peut être une solution judicieuse. Ces outils analysent les offres du marché en fonction de vos critères personnels : modèle de véhicule, durée du contrat, kilométrage annuel, etc. Ils permettent de visualiser rapidement les différentes propositions et d'identifier celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. Les avantages d'un comparateur sont les suivants :

Gain de temps : Vous n'avez plus besoin de consulter chaque site de leasing individuellement, ce qui vous permet d'économiser un temps précieux.

Vue d'ensemble : Vous obtenez une vue d'ensemble claire en comparant les offres sur une seule interface, facilitant ainsi la prise de décision..

Personnalisation : Les résultats sont basés sur vos critères spécifiques, vous aidant à trouver l'offre qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

Ainsi, si vous êtes à la croisée des chemins entre la LLD et la LOA, utiliser un comparateur en ligne est une stratégie judicieuse pour prendre une décision éclairée et sélectionner l'option de financement automobile qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à explorer ces outils pour faciliter votre processus de choix et trouver la solution idéale pour votre prochain véhicule.

Vous l’aurez compris, la Location Longue Durée (LLD) et la Location avec Option d'Achat (LOA) sont deux formules de leasing qui permettent de louer une voiture sur une durée définie. Chacune présentant des avantages et inconvénients distincts. Faire un choix entre ces deux options dépendra de vos besoins et de votre situation financière.