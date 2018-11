Courses PMU: les résultats du Quinté+ de ce mardi 27 novembre

RESULTAT PMU - Les résultats du Tiercé Quarté+ Quinté+ de ce mardi 27 novembre sont tombés.

La course de plat avait lieu à Deauville sur un parcours de 1.900 mètres bouclé en un peu plus de une minute et cinquante-six secondes.

Aucun parieur n'a décroché la tirelire mais l'un d'eux a remporté plus de 7.100 euros. Voici les chevaux sur lesquels il fallait miser:

14 - 1 - 10 - 5 - 9

Numéro Plus (Quinté+): 2228

Numéro Plus (E.Quinté+): 089

C'est en 1989 que les parieurs ont découvert le Quinté+. Proposé sur une course spécifique, il est désormais le pari de référence de la gamme PMU et l'un des premiers jeux d'argent en France.

Retrouvez également les résultats Euromillion et les résultats Loto dans les rubriques dédiées de Francesoir.fr (cliquer sur les liens).

Pour rappel, le Quinté+, héritier du Tiercé, est devenu un rendez-vous quotidien du turf le 5 juillet 2004. Il consiste à trouver les cinq premiers chevaux de la course dans l’ordre de l’arrivée ou dans le désordre.

Mais le joueur peut également gagner s'il parvient à trouver les quatre premiers chevaux quel que soit l'ordre d'arrivée (le bonus 4) ou bien s'il trouve quatre des cinq premiers chevaux, là encore dans n'importe quel ordre (bonus 4 sur 5). Le bonus 3 est quant à lui remporté si le parieur trouve les trois premiers chevaux, quel que soit l'ordre d'arrivée. La mise de base est 2 euros. Mais le joueur peut parier jusqu'à 20 fois la mise minimale sur un Quinté+, soit 40 euros.

Le record de gain s'élève à plus de dix millions d'euros et a été remporté par un parieur breton en octobre 2011. Le précédent record était détenu depuis le 3 novembre 2008 par un parieur sur Internet qui avait remporté près de 7,5 millions d'euros.