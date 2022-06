Les États-Unis mettent en garde contre les escroqueries "romantiques"

Le mois de juin, pendant lequel ont lieu les marches de la fierté LGBT dans le monde, a été une occasion pour la Federal Trade Commission (l’agence américaine de l'application du droit de la consommation et du contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles) de rappeler les dangers des rencontres en ligne.

Pour tenter d’aider les utilisateurs de sites de rencontre, les rendre plus informés et moins naïfs, la FTC détaille les deux types d’escroqueries "romantiques" les plus courantes. Les arnaques romantiques peuvent être, par exemple, des astuces déployées par des cybercriminels qui courtisent leurs victimes sous une fausse identité, sur une longue période, souvent en illustrant leur profil avec des images de quelqu'un d'autre. Pendant des semaines, des mois, voire des années, ils construisent une relation en ligne entièrement fictive, mais apparemment totalement sérieuse. Ils peuvent même proposer le mariage en cours de route. Pendant ce temps, ils auront eu l'occasion plusieurs fois de demander de l'aide financière à leurs victimes, qui peuvent concerner le paiement d’abonnements de connexion Internet, ou autres, mais aussi des dépenses plus élevées, comme payer un billet d’avion, ou même des soins pour des proches.

Un autre type d’arnaque est appelé la “sextorsion”. Cela consiste à faire du chantage aux victimes en menaçant de la diffusion de captures d'écran montrant la victime en train de regarder du porno en ligne, ou bien en situation de nudité. Les escrocs peuvent alléguer (sans que cela soit vrai) d’avoir acquis leurs "preuves" en implantant des logiciels malveillants sur l’ordinateur de la victime, qui donnent un accès à distance à la webcam.

Il existe enfin une troisième forme d’escroquerie, qui est un mélange des deux autres, dans laquelle, grâce au lien établi, l’escroc aurait eu accès à des images intimes de ses victimes, qu’il utilise pour faire du chantage.

Avertissement de la FTC à la communauté LGBTQ+

Les personnes utilisant des sites de rencontres LGBT seraient, selon la FTC, des cibles particulièrement vulnérables, car certaines d’entre elles ne veulent pas que leur identité sexuelle soit dévoilée. Pour éviter de se faire piéger, il est crucial de vérifier que l'interlocuteur utilise sur son compte de réelles photos de lui. Pour cela, il faut réaliser une recherche d'image inversée. Cela peut aider à vérifier que la personne en question est vraiment celle qu’elle prétend être.

En France, un cas de sextorsion a fini tragiquement l’année dernière : un retraité a decidé de mettre fin à ses jours sous la pression d’un cyber harceleur qui disposait de photos dénudées, et qui menaçait de les rendre publiques.

La FTC rappelle qu’il est possible de signaler des cas de chantage en ligne sur le site européen Europol. Il est aussi possible de se rendre sur la plateforme officielle du ministère de l’Intérieur pour y déposer son signalement, mais aussi contacter le site ou le réseau social concerné en cas d’existence d’une vidéo privée qui aurait été diffusée. Il est aussi nécessaire de bloquer le cyber escroc et de signaler son compte.