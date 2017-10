Euromillions - Ce mardi une cagnotte exceptionnelle de 190 millions d'euros à gagner

La cagnotte de l'Euromillions est très conséquente ce mardi 3 et les joueurs espèrent tous gagner les 190 millions d'euros mis en jeu. Depuis le vendredi 8 septembre, personne n'a remporté le pactole. L'argent mis en jeu n'a donc cessé d'augmenter.

L'argent pourrait mettre le possible gagnant à l'abri du besoin tout comme ses enfants et petits enfants après lui. Si les 190 millions ne seraient pas suffisants pour acheter le joueur de football Neymar, qui évolue maintenant au PSG, la somme permettrait au gagnant de se faire plaisir puisqu'il gagnerait plus de 12.700 fois le salaire du président Emmanuel Macron. Le chanceux ferait alors partie des 370 personnes les plus riches de France.

Mais généralement, les gagnants de gros lots de ce genre ne dilapident pas tout leur argent en un claquement de doigt. Ils sont d'ailleurs aidés par des spécialistes qui les conseillent dès qu'ils remportent leurs millions.

Le tirage du 1er septembre dernier avait rendu millionnaire une famille de 14 personnes qui avait joué ensemble. Cet heureux groupe originaire du sud-est de la France avait empoché la modique somme de 28 millions d'euros, soit deux millions chacun.

La Française des Jeux avaient accueilli toute la famille et ils avaient alors déclaré au quotidien Le Parisien qu'ils ne comptaient pas vouloir dépenser tout cet argent. Sans s'empêcher de profiter de la vie.

Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 3 et les résultats seront disponibles dès 20h35.