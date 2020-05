EuroMillions : dernières heures pour tenter de gagner 17 millions d’euros

La cagnotte actuelle de l’EuroMillions – My Million s’élève à 17 millions d’euros au minimum. Il est encore possible de vous inscrire sur le site de FDJ pour participer au tirage de ce vendredi.

L’EuroMillions de la FDJ est un tirage européen de grande envergure, qui permet de tenter sa chance toutes les semaines pour espérer décrocher une cagnotte conséquente : à l’occasion du tirage du vendredi 29 mai, elle s’élève au minimum à 17 millions d’euros . À cette somme, qui est à remporter à l’échelle européenne, s’ajoute celle de 1 million d’euros qui correspond à la partie My Million : il s’agit d’une cagnotte supplémentaire qui est, elle, mise en jeu en France. Cela signifie qu’en participant au tirage de l’EuroMillions, vous avez la possibilité de remporter la cagnotte principale, mais également la cagnotte française. Cela multiplie donc vos chances de devenir millionnaire ! Et pour tenter votre chance, c’est très simple : il suffit de vous inscrire sur le site de FDJ.fr et de remplir vos grilles en ligne. Voici comment faire.

Comment tenter sa chance à l’EuroMillions ?

Pour s’inscrire sur le site FDJ.fr, il faut être majeur, résider en France, posséder un compte bancaire ainsi qu’une pièce d’identité en cours de validité. Une fois le formulaire rempli et les pièces justificatives transmises au format numérique, le site valide l’inscription et vous pouvez remplir vos grilles d’EuroMillions selon vos envies et votre budget. Vous pouvez remplir vos grilles manuellement, ou bien utiliser le système flash, flash multiple ou flash rapide pour générer automatiquement des grilles. L’option Étoile+ peut vous permettre de multiplier vos chances de gagner. Enfin, sachez que vous participez automatiquement au tirage My Million à chaque grille d’EuroMillions remplie. Bonne chance !

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.

Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)

La rédaction n'a pas participé à la réalisation de ce contenu. Certains liens sont affiliés et peuvent générer une commission pour FranceSoir.